पुणे

पुण्यात भाजपचा राडा, आंदोलकांची दगडफेक; महिला जखमी, पोलीस सामिल असल्याचा काँग्रेसचा आरोप

Pune BJP vs Congress : काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याविरोधात आक्रमक झालेल्या भाजपने पुण्यात काँग्रेस कार्यालयाबाहेर आंदोलन केलं. या आंदोलनावेळी दगडफेकीत काँग्रेस कार्यकर्ते जखमी झाले आहेत.
Congress Alleges Police Role After Violence in Pune Protest

Congress Alleges Police Role After Violence in Pune Protest

Esakal

सूरज यादव
Updated on

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान केल्याचं म्हणत भाजपकडून पुण्यात आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं असून आंदोलकांकडून दगडफेक करण्यात आली. या दगडफेकीत कार्यकर्ते जखमी झाले आहेत. तर गाड्यांच्या काचाही फुटल्या आहेत. पोलिसांसमोरच हा प्रकार घडल्यानं आता काँग्रेस आक्रमक झाले आहे. भाजपच्या कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी काँग्रेसने केलीय.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
pune
maharashtra

Related Stories

No stories found.