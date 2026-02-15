पुण्यात भाजपचा राडा, आंदोलकांची दगडफेक; महिला जखमी, पोलीस सामिल असल्याचा काँग्रेसचा आरोप

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान केल्याचं म्हणत भाजपकडून पुण्यात आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं असून आंदोलकांकडून दगडफेक करण्यात आली. या दगडफेकीत कार्यकर्ते जखमी झाले आहेत. तर गाड्यांच्या काचाही फुटल्या आहेत. पोलिसांसमोरच हा प्रकार घडल्यानं आता काँग्रेस आक्रमक झाले आहे. भाजपच्या कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी काँग्रेसने केलीय. .पुण्याचे महापौर यामध्ये सामील होते. त्यांना अटक करा अशी मागणी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केली. भाजपच्या या आंदोलनात पोलीस सामील होते. पोलिसांच्या डोळ्यासमोर हा सगळा प्रकार घडला. पोलिसांचा त्यांना सपोर्ट आहे. पोलिसांसमोरच काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर हल्ला केला गेला. भाजपकडून आंदोलन करणाऱ्या धीरज घाटेंना अटक करावी अशी मागणी काँग्रेसने केलीय..तुम्ही शिवरायांचे मावळे की टिपूची औलाद? भाजपचा काँग्रेसला सवाल; पुण्यात दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते आमने-सामने.आंदोलनाला परवानगी दिली नव्हती. आमच्याच कार्यालयाच्या आवारात येऊन आम्हाला धक्काबुक्की केली, महिला जखमी झाल्या, गाड्यांची तोडफोड करण्यात आलीय. ही मोगलाई सुरू असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. पोलिसांसमोर हा सगळा प्रकार घडला असून पोलीसच यात सामील असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केला आहे..भाजप आंदोलकांच्या दगडफेकीनंतर काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी यानंतर पोलीस ठाण्याच्या पायरीवर बसून आंदोलन करण्यात आलं. भाजपच्या गुंडांना अटक करण्यात यावं. जोपर्यंत कारवाई होत नाही तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही अशी भूमिका काँग्रेसने केली. आंदोलक हिंसक होईपर्यंत पोलीस बघ्याच्या भूमिकेत होते असा आरोपही काँग्रेस कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांनी केलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.