BJP Protest : मोदींच्या आईचा AI व्हिडिओ; भाजप महिला आघाडीचे काँग्रेसविरोधात आंदोलन

पुणे : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून मोदींच्या आईचा व्हिडिओ तयार केल्याच्या विरोधात भाजप आक्रमक झाला आहे. मोदी आणि त्यांच्या आईचा अवमान केल्याच्या विरोधात शनिवारी (ता. १३) टिळक चौकात भाजपच्या महिला आघाडीतर्फे आंदोलन करून काँग्रेसचा निषेध करण्यात आला..या वेळी स्मिता खेडकर, राजेश्री शिळीमकर, वृषाली चौधरी, अनिता शहाणे, लता धायगुडे, सुचेता भालेराव, सोनल कोद्रे, मोना गद्रे, अनिता तलाठी, सीमा लिमये, गौरी शिरोळे, ज्योती गारवे, विद्या चव्हाण, रोहिणी राहाणे, सायली भोसले, अश्विनी दुबळे, स्मिता गायकवाड आदी उपस्थित होते..‘काँग्रेसची विचारधारा नेहमीच विष पेरणारी असून, ती नारीशक्तीचा अवमान करणारी आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या आईचे निधन झालेले असताना, त्यांचा कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे व्हिडिओ करणे, हा अपमान आहे. तो आम्ही सहन करणार नाही,’ असा इशारा या वेळी महिला पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या भाषणातून दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.