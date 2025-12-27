PMC Election: पुण्यात भाजप कुणाला उमेदवारी देणार? निष्ठावंतं की नेत्यांच्या मर्जीतील? मुंबईत वर्षा बंगल्यावरील बैठकीची Inside Story

पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपच्या उमेदवार यादीला विलंब का झाला, याची आतल्या गोटातील माहिती समोर येत आहे. मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा बंगल्यावर झालेल्या बैठकीत उमेदवारांच्या नावांवरून पक्षनेत्यांमध्ये एकमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे शुक्रवारी (ता. २६ डिसेंबर) जाहीर होणारी पहिली यादी तहकूब झाली..बैठकीत पक्षातील जुन्या निष्ठावंतांना डावलून नेत्यांच्या मर्जीतील व्यक्तींनाच उमेदवारी देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनी केला. गेल्या वीस-तीस वर्षांपासून पक्षासाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्याऐवजी बाहेरून आलेल्या माजी नगरसेवकांना आणि नेत्यांच्या नातेवाइकांना प्राधान्य देणे योग्य नाही, असे मत व्यक्त झाले. शिवसेनेसोबतच्या युतीमुळे जागा कमी झाल्या असताना चांगले काम करणाऱ्या विद्यमान नगरसेवकांची उमेदवारी कापली जाणार होती. हा मुद्दा जोरदारपणे मांडण्यात आला..पक्षाविरुद्ध नकारात्मक संदेशमहिला लोकप्रतिनिधींनीही महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. काही इच्छुक उमेदवार महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात गोवले आहेत. अशा कलंकित व्यक्तींना उमेदवारी दिल्यास मतदारांमध्ये पक्षाविरुद्ध नकारात्मक संदेश जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. त्यांना उमेदवारी देऊ नये आणि पक्षात अनेक चांगले पर्याय उपलब्ध असल्याची मागणी केली. या मागणीस अन्य आमदारांनीही दुजोरा दिला. मात्र, यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही..Pune Police Interstate Arrest : हडपसर खुन प्रकरणातील फरार आरोपी वैभव जाधव ‘हरिद्वार’हून अटक; २० महिन्यांचा शोध अखेर यशस्वी.गुप्तता भंग होत असल्याचा प्रश्नपुण्यात बुधवारी एका हॉटेलमध्ये प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी आमदार आणि माजी आमदारांशी मतदारसंघनिहाय वैयक्तिक चर्चा केली. त्या चर्चेत काही इच्छुकांची नावेच उमेदवार म्हणून घेतली गेली नाहीत. आश्चर्याची बाब म्हणजे अशी माहिती संबंधितांना लगेच कळत होती. त्यामुळे गुप्तता भंग होत असल्याचा प्रश्न एका आमदाराने उपस्थित केला..मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा संपवलीबैठकीत संसदीय मंडळातील सदस्यांना बोलावले नव्हते. सर्व्हेत चांगली कामगिरी करणाऱ्या उमेदवारांची नावे का कापली जातात, असा सवालही विचारला गेला. वादग्रस्त मुद्दे आणि एकमत न झालेल्या नावांवर पुढे निर्णय घेऊ, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा संपवली..उमेदवार यादी जाहीर करण्यास विलंबसूत्रांच्या मते, बैठकीत आमदारांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तरी काही जागांवरील त्यांच्या सूचना स्वीकारल्या गेल्या. सुमारे अस्सी ते नव्वद जागांचा तिढा सुटला आहे. उर्वरित जागांवर मुख्यमंत्री पदाधिकाऱ्यांशी आणखी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. पक्षांतर्गत नाराजी आणि अपेक्षा पूर्ण न झाल्याने उमेदवार यादी जाहीर करण्यास विलंब झाला आहे..Pune News : मावळ गौण खनिज प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेल्या चार तहसीलदारांसह दहा जणांचे निलंबन मागे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.