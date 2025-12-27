पुणे

PMC Election: पुण्यात भाजप कुणाला उमेदवारी देणार? निष्ठावंतं की नेत्यांच्या मर्जीतील? मुंबईत वर्षा बंगल्यावरील बैठकीची Inside Story

pmc election bjp candidate list update : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपची उमेदवार यादी का रखडली? वर्षा बंगल्यावरील बैठकीत नेमकं काय बिघडलं याची आतल्या गोटातील सविस्तर माहिती
esakal

Sandip Kapde
पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपच्या उमेदवार यादीला विलंब का झाला, याची आतल्या गोटातील माहिती समोर येत आहे. मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा बंगल्यावर झालेल्या बैठकीत उमेदवारांच्या नावांवरून पक्षनेत्यांमध्ये एकमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे शुक्रवारी (ता. २६ डिसेंबर) जाहीर होणारी पहिली यादी तहकूब झाली.

