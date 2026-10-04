पुण्यातून गावडे, जाधव यांना संधी

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ४ ः पुणे शिक्षक तसेच पदवीधर मतदार संघात भाजपने क्रमशः कौस्तुभ गावडे आणि डॉ. स्मिता जाधव यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. दरम्यान, पक्षाने नागपूर पदवीधर मतदार संघातून सुधाकर कोहळे यांना संधी दिली आहे. उमेदवार निवडीच्या अनुषंगाने प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी शनिवारी दिल्लीवारी करत वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर भाजपकडून रविवारी उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली.
विधान परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेसने अलीकडेच तीन उमेदवारांच्या नावांची यादी जाहीर केली होती. त्यानंतर भाजपच्या यादीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघावर शिवसेनेने दावा ठोकला होता. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी मंगेश चिवटे यांनी मागील काही काळापासून त्या दृष्टीने तयारी चालवली होती. आता ते माघार घेणार की बंडखोरी करणार? हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे. पुणे पदवीधर मतदारसंघात भाजपने डॉ. स्मिता जाधव यांना संधी दिली आहे. पदवीधरांचे प्रश्न मांडण्यासाठी आणि उच्चशिक्षित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी पक्षाने महिला चेहरा दिल्याचे मानले जात आहे.
नागपूर पदवीधर मतदारसंघ राजकीयदृष्ट्या प्रतिष्ठेचा मानला जातो. भाजपचे माजी आमदार आणि अनुभवी नेते सुधाकर कोहळे यांच्यावर पक्षाने विश्वास दाखवत त्यांना याठिकाणी संधी दिली आहे. २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीत कोहळे यांनी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते सतीश चतुर्वेदी यांचा पराभव केला होता. २०१९ मध्ये पक्षाने त्यांना उमेदवारी नाकारली होती. तर २०२४ च्या निवडणुकीत त्यांना पश्चिम नागपूर मतदारसंघात विकास ठाकरे यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला होता. विधान परिषद निवडणुकीत कोहळे यांची लढत काँग्रेसच्या अभिजित वंजारी यांच्याशी होईल. या निवडणुकीसाठी सहा ऑक्टोबर ही अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख असून नऊ ऑक्टोबर पर्यंत अर्ज मागे घेता येणार आहेत.
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