Pune News : भाजप प्रवक्त्याची दादागिरी? पुना क्लब संचालकाला धमकावल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल

पुणे - पुण्यातील पुना क्लबमध्ये थेट दादागिरीकरत भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्त्याने धमकावल्या प्रकरणी गुन्हा नोंद झाला आहे. क्लबच्या संचालकाला धमकावल्याच्या आरोपावरून भाजप प्रवक्ते व व्यावसायिक अली दारूवाला यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याप्रकरणात कोरेगाव पार्क पोलिसांत अली दारूवाला (वय ५०) यांच्यासह तिघांवर भारतीय न्याय संहिता कलम १२७(२), ३५१(२) व ३(५) अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. याबाबत मोशी नागरकट्टी मालविया (वय ४७) यांनी तक्रार दिली आहे. तक्रारदार हे पुना क्लबचे संचालक असून, ते शंकरशेठ रोड परिसरात राहण्यास आहेत..तक्रारीनुसार, ३० जानेवारी २०२६ रोजी रात्री सुमारे नऊच्या सुमारास पुना क्लबमधील स्विमिंग पूलच्या पार्किंगमध्ये त्यांनी आपली चारचाकी गाडी उभी केली होती. वाहन काढण्यासाठी गेले असता अली दारुवाला व त्याच्या दोन साथीदारांनी मुद्दाम त्यांच्या वाहनाच्या मागे गाडी आडवी लावून रस्ता अडवला..इतक्यावर न थांबता, आरोपींनी पेट्रोल पंपाशी संबंधित एका व्यवहाराबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचा दबाव टाकला. व्यवहाराचा संबंध हर्षद गोल्वा यांच्याशी असल्याचा उल्लेख करत मानसिक दबाव निर्माण करण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हंटले आहे. या घटनेची तक्रार ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कोरेगाव पार्क पोलिसांत दाखल करण्यात आली..मात्र, घटनेला अनेक दिवस उलटूनही अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नसल्याने उलट चर्चेला उधान आले आहे. दरम्यान, याबाबत अली दारूवाला यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी याप्रकरणात आपआपसात प्रकरण मिटल्याचे म्हंटले आहे..