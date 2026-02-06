पुणे

Pune News : भाजप प्रवक्त्याची दादागिरी? पुना क्लब संचालकाला धमकावल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल

पुण्यातील पुना क्लबमध्ये थेट दादागिरीकरत भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्त्याने धमकावल्या प्रकरणी झाला गुन्हा नोंद.
ali daruwala

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुण्यातील पुना क्लबमध्ये थेट दादागिरीकरत भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्त्याने धमकावल्या प्रकरणी गुन्हा नोंद झाला आहे. क्लबच्या संचालकाला धमकावल्याच्या आरोपावरून भाजप प्रवक्ते व व्यावसायिक अली दारूवाला यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

