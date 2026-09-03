Pune BJP: भाजपच्या बालेकिल्ल्यांतच मोठी गळती; खडकवासला कोथरूडमध्ये ४६ टक्क्यांहून अधिक मतदार वगळले

-ब्रिजमोहन पाटीलपुणे : भाजपची बूथ यंत्रणा खूप मजबूत असल्याचा दावा पक्षाकडून केला जातो. पण विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (एसआयआर) प्रारूप मतदारयादी जाहीर झाल्यानंतर हा दावा फोल ठरला असल्याचे समोर आले आहे. भाजपचे बालेकिल्ले असलेल्या खडकवासला, कोथरूड आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असलेल्या हडपसर विधानसभा मतदारसंघातील ४५ टक्क्यांहून अधिक मतदारांची नावे यादीतून वगळली गेली आहेत. शिवाजीनगरमध्ये ४४.४७ टक्के मतदार प्रारूप यादीत नाहीत..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.पुण्यात झालेल्या भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत प्रदेश सरचिटणीस सुनील राणे यांनी ‘एसआयआर’च्या कामाचा आढावा घेतला. त्यात प्रभावीपणे काम केलेले मतदारसंघ आणि सुमार काम झालेल्या मतदारसंघांची यादी राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यासह राज्यातील उपस्थित सुमारे तीन हजार पदाधिकाऱ्यांपुढे वाचून दाखवली. प्रभावी काम झालेल्या यादीत पुण्यातील एकाही मतदारसंघाचा समावेश नव्हता. पण सुमार काम झालेल्या मतदारसंघाच्या यादीत पुण्यातील चार मतदारसंघांची नावे असल्याचे समोर आले..बैठका घेऊनही प्रभावी काम नाही‘एसआयआर’च्या तयारीसाठी भाजपच्या नेत्यांनी पुण्यात मतदारसंघनिहाय, मंडळनिहाय अनेक बैठका घेतल्या.नगरसेवकांना देखील या कामात गांभीर्याने लक्ष देण्याची सूचना केली होती. नगरसेवकांना संघटनेसाठीही काम करण्याची तुमची जबाबदारी आहे, असे बजावण्यात आले होते.प्रत्यक्षात पूर्ण क्षमतेने भाजपची यंत्रणा अनेक मतदारांपर्यंत पोहोचली नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले.पुण्यात विधानसभेचे आठ मतदारसंघ असून, ‘एसआयआर’पूर्वी ३४ लाख ६५ हजार ३०५ मतदार होते.प्रारूप मतदारयादी जाहीर झाल्यानंतर यापैकी १४ लाख ८५ हजार ६० (४२.८५ टक्के) मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत..नऊपैकी चार मतदारसंघ पुण्यातीलप्रदेश कार्यकारिणी बैठकीत ‘एसआयआर’चे काम चांगले झाले नाही, अशा नऊ मतदारसंघांची नावे जाहीर केली. त्यात पुण्यातील चार मतदारसंघ होते. यात हडपसरमध्ये सहा लाख ५१ हजार ४७३ मतदारांपैकी दोन लाख ९८ हजार ५४६ (४५.८३ टक्के) मतदार प्रारूप यादीत नाहीत. खडकवासल्यात पाच लाख ९७ हजार ११४ पैकी दोन लाख ७८ हजार ४४९ (४६.६३ टक्के), कोथरूडमध्येचार लाख ४८ हजार ५५ पैकी दोन लाख ७ हजार २७९ (४६.२६ टक्के) आणि शिवाजीनगरमध्ये दोन लाख ९२ हजार ८५१ मतदारांपैकी एक लाख ३० हजार २३३ (४४.४७ टक्के) मतदार प्रारूप यादीत नसल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील नालासोपारा, भिवंडी पूर्व, भिवंडी पश्चिम, अंबरनाथ, कल्याण ग्रामीण या मतदारसंघांचा समावेश आहे..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.अन्य मतदारसंघातही मोठे आव्हानपुण्यातील आठपैकी केवळ चार मतदारसंघांत कमी काम झाले असे नाही, तर अन्य मतदारसंघांमध्येही स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. पर्वती मतदारसंघातील ४०.९५ टक्के, पुणे कॅन्टोन्मेंटमधील ४०.४६ टक्के, वडगावशेरीत ३९.३४ टक्के मतदार वगळले गेले आहेत. सर्वात कमी ३२.५२ टक्के मतदार हे कसबा पेठेतून वगळले गेले आहेत.त्यामुळे या भागातील नावे वगळली गेल्याने भाजपचे धाबे दणाणले आहे. पक्षाला हक्काचा मतदार पुन्हा जोडून घेण्यासाठी यंत्रणा कामाला लावावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.