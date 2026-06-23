पुणे

WDJ2301.txt

WDJ2301.txt
Published on

भाजप पदाधिकाऱ्यांचा
वडूजमध्ये जल्लोष

वडूज : विधान परिषदेच्या सातारा-सांगली स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून महायुतीचे भाजपचे उमेदवार धैर्यशील कदम विजयी झाल्याबद्दल येथे भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. यावेळी भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस विकल्प शहा, तालुकाध्यक्ष अनिल माळी, प्रभारी नगराध्यक्ष जयवंत पाटील, शहराध्यक्ष प्रदीप शेटे, युवा मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष अक्षय थोरवे, नगरसेवक सचिन माळी, ओंकार चव्हाण, सुनील गोडसे, बनाजी पाटोळे, मनोज कुंभार, रवींद्र काळे, गणेश गोडसे, श्रीकांत काळे, शशिकांत काळे, बाबा फडतरे, संभाजीराव गोडसे, महेश खडके, आकाश जाधव आदी उपस्थित होते. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी व फटाक्यांची आतषबाजी केली.

-----------------------------

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

election results Maharashtra 2023
political celebrations in India
BJP election victory 2023
Satara Sangli local elections
BJP celebrations in Maharashtra
BJP leaders in Waduja
election festivities Waduja
Dhairyashil Kadam victory
Maharashtra local self-government elections
BJP's triumph in Sangli
BJP party workers celebration
Waduja community events
political rallies in Maharashtra
BJP candidate Dhairyashil Kadam
Maharashtra BJP updates
भाजप 2023 निवडणूक विजय
वडूजमध्ये भाजप उत्सव
महायुती उमेदवार धैर्यशील कदम
सातारा सांगली स्थानिक स्वराज्य संस्था
भाजप कार्यकर्त्यांचा जल्लोश
वडूजमधील प्रमुख राजकारणी
भाजप पदाधिकारी जल्लोष
वडूज जल्लोषाचे कारण
भाजप विजय प्राप्त झाला
वडूजच्या राजकीय घडामोडी
भाजपच्या कार्यकर्त्यांची उपस्थिती
वडूजमध्ये उत्सवाची चैतन्यता