पुणे

‘एसआयआर’च्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी सज्ज व्हा

‘एसआयआर’च्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी सज्ज व्हा
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सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता.१९ : विशेष मतदारयादी पुनरीक्षण मोहिमेच्या (एसआयआर) पहिल्या टप्प्यात भाजप कमी पडला असून, त्यानिमित्ताने मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची संधी पक्षाने गमावली, अशी खंत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केली. हे अपयश झटकून ‘एसआयआर’च्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी सज्ज व्हा. विरोधकांचे प्राबल्य असलेल्या बूथवर तातडीने बीएलए नियुक्त करून मतदारांशी संपर्क वाढवा, असे निर्देश त्यांनी पक्षाचे आजी-माजी लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांना दिले.
भाजपच्या उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाडा कार्यकारिणीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी चव्हाण बोलत होते. पालकमंत्री गिरीश महाजन, विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, दुग्धविकासमंत्री अतुल सावे, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर आदी उपस्थित होते.
एसआयआरच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील एक लाख ३६ हजार मतदान केंद्रांपैकी ९३ हजार केंद्रांवर बीएलए नियुक्त करण्यात भाजपला यश आले. मात्र, उर्वरित केंद्रांवर विरोधकांचे प्राबल्य असल्याने दुसऱ्या टप्प्यात या केंद्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून तातडीने बीएलए नेमावेत, अशी सूचना चव्हाण यांनी केली. पक्षात केवळ मंत्री आणि नेत्यांच्या मागे-पुढे करण्यासाठी जबाबदारी दिली जात नाही. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष मैदानात उतरून काम करावे, अशा शब्दांत त्यांनी कानपिचक्या दिल्या.

बूथ सक्षम करण्यावर भर
वर्षअखेरीस जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या तसेच नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी आतापासूनच तयारीला लागावे. स्थानिक पातळीवर संघटन मजबूत करताना मतदारांशी सातत्याने संपर्क ठेवावा आणि प्रत्येक बूथ सक्षम करण्यावर भर द्यावा, असे चव्हाण यांनी सांगितले.

विरोधकांच्या बालेकिल्ल्यात संपर्क वाढवा
एसआयआरचा दुसरा टप्पा महत्त्वाचा असून, प्रत्येक पदाधिकारी व कार्यकर्त्याने त्यात सक्रिय सहभाग नोंदवावा. केवळ भाजपचे प्राबल्य असलेल्या भागांपुरते काम मर्यादित न ठेवता विरोधकांचे प्राबल्य असलेल्या परिसरातील मतदारांशी संपर्क वाढवावा, असा कानमंत्र चव्हाण यांनी दिला.


फोटो क्रमांक : एच-२७३१२, १३, १४

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