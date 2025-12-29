पुणे

Pune Municipal Election : भाजपचा दणका; घराणेशाहीला ‘ब्रेक’; आमदार, खासदारांच्या मुलांना, नातेवाइकांना उमेदवारी न देण्याचा निर्णय

पुणे महापालिकेसाठी भाजपच्या आमदार, खासदारांच्या मुलांना, जवळच्या नातेवाइकांना उमेदवारी न देण्याचा निर्णय भाजपच्या नेतृत्वाने घेतला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुणे महापालिकेसाठी भाजपच्या आमदार, खासदारांच्या मुलांना, जवळच्या नातेवाइकांना उमेदवारी न देण्याचा निर्णय भाजपच्या नेतृत्वाने घेतला आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना जोरदार झटका बसला आहे, तर कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गुजरात, दिल्ली पॅटर्नप्रमाणे पुण्यासह महाराष्ट्रात हा निर्णय लागू केला आहे.

