Pune Airport : सुरक्षित उड्डाणांसाठी ‘घार’ ठरतेय सर्वात मोठा अडथळा; हवाई दलाकडून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना वेग

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि लोहगाव हवाईतळावरून होणाऱ्या नागरी व लष्करी विमानांच्या सुरक्षित उड्डाणांना ‘घार’ (ब्लॅक काइट) या पक्ष्यापासून सर्वाधिक धोका असल्याचे भारतीय हवाई दलाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. विमानतळाच्या आजूबाजूला उघड्यावर टाकण्यात येणारा कचरा आणि अयोग्य व्यवस्थापनामुळे हे पक्षी मोठ्या संख्येने आकर्षित होत असून, उड्डाणाच्या आणि लँडिंगच्या अत्यंत संवेदनशील वेळी ते विमानांच्या मार्गात मोठा अडथळा ठरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर हवाई दलाने आता धावपट्टी परिसरात आठ ‘बर्ड डिस्ट्रॅक्शन मॉड्यूल’, १६ ठिकाणी नियमित मानवी गस्त आणि इतर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे..लोहगाव हवाईतळावर भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांचा नियमित सराव सुरू असतो; तसेच येथून नागरी विमानसेवाही मोठ्या प्रमाणावर चालते. या धावपट्टीवरून दररोज सरासरी २४० नागरी उड्डाणे होतात, तर वर्षाला सुमारे ७२ हजार उड्डाणांची नोंद होते. पुण्यात साधारणपणे २०० जातींचे पक्षी आढळतात; त्यापैकी सुमारे २० प्रजाती विमानांच्या उड्डाण क्षेत्रात नियमितपणे दिसून येतात.या सर्व पक्ष्यांमध्ये आकाराने मोठी असलेली आणि उंचावर घिरट्या घालणारी ‘घार’ विमानांच्या सुरक्षित उड्डाणासाठी सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे. देशभरात २०२० ते जून २०२५ या कालावधीत ५ हजार ७४० पक्षीधडकेच्या घटना नोंदविण्यात आल्या आहेत. या घटनांमध्ये ८०४ विमानांचे नुकसान झाले आहे. काही घटनांमध्ये वैमानिकांनाही गंभीर दुखापती झाल्याने पक्षीधडकेचा प्रश्न हा विमान सुरक्षेपुढील गंभीर आव्हान ठरत असल्याचे भारतीय हवाई दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले..कचऱ्यामुळे वाढतो पक्ष्यांचा वावरहवाई दलाचे जनसंपर्क अधिकारी अंकुश चव्हाण यांनी सांगितले की, ‘‘विमानतळ परिसरातील उघड्यावर पडणारा कचरा आणि अपुरी कचरा व्यवस्थापन व्यवस्था ही पक्ष्यांच्या वाढत्या वर्दळीची प्रमुख कारणे आहेत. विशेषतः घारींसारखे पक्षी अन्नाच्या शोधात या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर येतात आणि त्यामुळे विमानांच्या उड्डाण व अवतरणादरम्यान धोका निर्माण होतो.या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी हवाई दलाने पुणे महापालिका, जिल्हा प्रशासन आणि इतर संबंधित यंत्रणांकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. कचरा व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी अनेक बैठका घेण्यात आल्या असून, आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, अद्यापही अपेक्षित प्रमाणात सुधारणा झालेली नसल्याचे हवाई दलाने नमूद केले.'.विमानतळ परिसरात ड्रोन उडविण्यास सक्त मनाईपुणे विमानतळ आणि लोहगाव हवाईतळ परिसर हा अत्यंत संवेदनशील आणि प्रतिबंधित क्षेत्र आहे. या परिसरात ड्रोन उडविण्यास पूर्णपणे बंदी आहे. मात्र, सध्या ड्रोन सहज उपलब्ध होत असल्याने प्रतिबंधित क्षेत्रात ड्रोन उडविण्याच्या घटना घडत आहेत. ही बाब हवाई दलाच्या निदर्शनास आल्यानंतर संबंधितांवर पोलिसांत रितसर तक्रार दाखल करून कारवाई केली जाते. हवाई सुरक्षेच्या दृष्टीने नागरिकांनी या परिसरात ड्रोन न उडविता भान राखणे व जागरूकता बाळगणे आवश्यक असल्याचे आवाहन हवाई दलाने केले आहे..श्वानांचा माग काढत आला होता बिबट्या!विमानतळाच्या आसपासच्या परिसरात टाकण्यात येणारा कचरा वेळेत उचलला न गेल्याने पक्ष्यांबरोबरच भटके श्वानही तेथे मोठ्या संख्येने येतात. या भटक्या श्वांनाच्या शोधात आणि त्यांचा माग काढत काही दिवसांपूर्वी एक बिबट्या थेट विमानतळ परिसरात आल्याची गंभीर घटना घडली होती. हवाई दल आणि वन विभागाच्या अथक प्रयत्नांनंतर या बिबट्याला जेरबंद करण्यात यश आले. त्यामुळे परिसरातील कचरा व्यवस्थापन केवळ पक्ष्यांसाठीच नव्हे, तर वन्यजीवांचा वावर रोखण्यासाठीही अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.