Pune Municipal School: फळ्यावरच्या सुविचाराने शिक्षकांचे पितळ उघडे! कोंढवे-धावडे महापालिकेच्या शाळेतील स्थिती, ३० पैकी २८ मुलांना येईना वाचता

शिवणे : कोंढवे-धावडे येथील महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या वाचनक्षमतेचे चिंताजनक वास्तव गुरुवारी समोर आले. शाळेला दिलेल्या भेटीदरम्यान फळ्यावर लिहिलेला सुविचार ३० पैकी २८ विद्यार्थ्यांना वाचता आला नाही. केवळ दोन मुलींनाच तो वाचता आल्याने विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत वाचनकौशल्याबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.आमदार भीमराव तापकीर आणि महापालिकेच्या शाळा समितीचे अध्यक्ष अरुण राजवाडे यांनी गुरुवारी अचानक शाळेला भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीची पाहणी केली. इयत्ता पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांची तपासणी केली असता, त्यांना मराठी, हिंदी वाचता आले, तसेच गणितेही सोडविता आली. मात्र, इयत्ता पहिली ते तिसरीतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता अत्यंत कमी असल्याचे आढळले. .दरम्यान, या वेळी सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी सुरेश उचाळे उपस्थित होते. राजवाडे यांनी पालकांशी संवाद साधून डीबीटीच्या निधीतून गणवेश, स्वेटर व शैक्षणिक साहित्याची खरेदी करण्याचे आवाहन केले. पालकांनी या ठिकाणी दहावीपर्यंतची शाळा सुरू करण्याची मागणी केली..शाळेच्या कारभारात गंभीर त्रुटीअपेक्षित शैक्षणिक प्रगती दिसून आलेली नाही. शाळेत पहिली ते सातवीपर्यंत २८७ विद्यार्थी असून, सात शिक्षक कार्यरत आहेत, तर मुख्याध्यापकाचे पद रिक्त आहे. तपासणीदरम्यान शालेय दप्तरामध्येही त्रुटी आढळल्या. मागील वर्षी पर्यवेक्षिका आणि क्रीडा शिक्षकांनी शेरापुस्तकात नोंदी केल्या होत्या, मात्र त्यावर तारखा नमूद नव्हत्या. पालक सभेच्या वहीत केवळ पालकांच्या सह्या असल्याचे दिसून आले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...एका महिन्यात ठोस प्रगती दिसली नाही तर कडक कारवाई केली जाईल. अशाच प्रकारे महापालिकेच्या इतर सर्व शाळांचीही अचानक गुणवत्ता तपासणी करण्यात येईल.- अरुण राजवाडे, अध्यक्ष, शिक्षण समिती, पुणे महापालिका .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.