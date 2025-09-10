Chakan Accident : वाकी येथे बुडालेल्या तरुणाचा चार दिवसांनी मृतदेह मिळाला

चाकण - वाकी खुर्द (ता. खेड) येथे शनिवारी (ता. ६) भामा नदीत बुडालेल्या अभिषेक अशोक भाकरे (वय २१) या तरुणाचा मृतदेह चौथ्या दिवशी मृतदेह सापडला..अभिषेक शनिवारी वाकी खुर्द येथे भामा नदीत गणेश विसर्जनासाठी गेला होता. त्यावेली तेथे बुडणाऱ्या दुसऱ्याला वाचविता तो पाण्यात बुडाला. गेल्या तीन दिवसांपासून शोध पथक व स्थानिक तरुण त्याचा त्याचा शोध घेत होते. अखेर मंगळवारी सकाळी त्याचा मृतदेह भामा नदीत काही स्थानिक तरुणांना आढळला..याबाबतची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. त्यानंतर मृतदेह चाकण येथील ग्रामीण रुग्णालयात शववाविच्छेदनासाठी आणण्यात आला. त्यावेळी नातेवाईकांची, मित्रपरिवाराची मोठी गर्दी ग्रामीण रुग्णालयाबाहेर होती. त्यानंतर कोयाळी (ता. खेड) येथे दुपारच्या सुमारास मृतदेहावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..अभिषेक हा चाकण येथील एका पोलिस अकॅडमीमध्ये पोलिस भरतीसाठी प्रशिक्षण घेत होता. तो आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा होता. त्याच्या पाठीमागे बहीण, आई-वडील असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.