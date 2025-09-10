पुणे

Chakan Accident : वाकी येथे बुडालेल्या तरुणाचा चार दिवसांनी मृतदेह मिळाला

Waki Incident : वाकी खुर्द (ता. खेड) येथे शनिवारी (ता. ६) भामा नदीत बुडालेल्या अभिषेक अशोक भाकरे (वय २१) या तरुणाचा मृतदेह चौथ्या दिवशी मृतदेह सापडला.
सकाळ वृत्तसेवा
