पिंपरी अहवाल राज्य शासनाकडे

बोगस उपसूचना प्रकरणाचा
अहवाल राज्य शासनाकडे

पिंपरी, ता. १४ : महापालिका स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेची परवानगी न घेता बोगस उपसूचनेच्या आधारे ठेकेदारांना ६० कोटी रुपयांची देयके दिलेल्या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल दोन दिवसांपूर्वी समितीने माझ्याकडे दिला आहे. पुढील कारवाईसाठी शासनाकडे अहवाल पाठविला आहे. सविस्तर अहवाल महापौरांना सादर केला जाईल, असे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी सांगितले.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या शेवटच्या आठवड्यात अर्थात २४ ते ३१ मार्च या कालावधीत महापालिकेच्या स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेकडे न देता १४ बोगस उपसूचना थेट लेखा विभागाकडे दिल्या. त्या माध्यमातून नियम धाब्यावर बसवून सुमारे ६० कोटी रुपयांची बिले ठेकेदारांना अदा केल्याचा गंभीर गैरप्रकार सिद्ध झाला आहे. या प्रकरणावरून स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी दोषींवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून चौकशी करण्याची मागणी आयुक्तांकडे केली होती. आयुक्तांनी पाच सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली होती. त्याचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवला असल्याचे आयुक्तांनी सभागृहात सांगितले.

मनसेचे आंदोलन
बोगस उपसूचनांद्वारे ६० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. त्यातील दोषी अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर त्यांनी आंदोलन केले.
