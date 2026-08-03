Land Acquisition: शासकीय मनमानीला न्यायालयाचा दणका! शेतकऱ्याचा ३७ वर्षांचा लढा यशस्वी; अन्यायकारक भूसंपादन अखेर रद्द

शिक्रापूर : शिरूर तालुक्यातील शिक्रापूर येथील शेतकरी नामदेव खेडकर यांचा ३७ वर्षांचा न्यायालयीन लढा यशस्वी ठरला आहे. नुकसान भरपाई न देता व प्रत्यक्ष ताबा न घेताच त्यांची जमीन दुसऱ्या प्रकल्पग्रस्ताला वाटप केल्याने उच्च न्यायालयाने हे भूसंपादन रद्द केले. या पथदर्शी निकालामुळे राज्यभरातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...येथील ७० वर्षीय शेतकरी नामदेव भगवान खेडकर यांच्या कायदेशीर लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे. चासकमान सिंचन प्रकल्पासाठी त्यांची गट क्रमांक १४२० मधील १.६१ हेक्टर (४ एकर) जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया १९८९ मध्ये सुरू झाली होती. मात्र, शासनाने जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा घेतल्याचा किंवा नुकसानभरपाई अदा केल्याचा कोणताही पुरावा (पंचनामा अथवा ताबा पावती) न्यायालयात सादर केला नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, अधिकृत कागदपत्रांनुसार ही जमीन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात नसताना आणि अधिकाऱ्यांनी ती वगळण्याची शिफारस करूनही प्रशासनाने जमिनीचा काही भाग लक्ष्मण वाडेकर या अन्य प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाला वाटप केला होता..याचिकेच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने सरकारी कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ''न्याय्य नुकसानभरपाई व पारदर्शकता अधिनियम, २०१३'' च्या कलम २४(२) नुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने हे भूसंपादन व्यपगत (लॅप्स) झाल्याचे न्यायालयाने घोषित केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. पी. के. ढाकेफाळकर आणि अॅड. भालचंद्र शिंदे यांनी युक्तिवाद केला..न्यायालयाने वाडेकर कुटुंबाचा पुनर्वसनाचा हक्क कायम ठेवत, त्यांना आठ आठवड्यांत पर्यायी जमीन देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. या नवीन वाटपातून खेडकर यांची जमीन पूर्णपणे वगळण्याचे स्पष्ट आदेशही देण्यात आले आहेत..न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णयशासन प्रकल्पासाठीची जमीन संपादन प्रक्रिया, संबंधित जमीन मालकाला त्या क्षेत्राची पूर्ण नुकसान भरपाई आणि शासनाचा प्रत्यक्ष ताबा या तीनही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय सदर जमीन क्षेत्र कुठल्याही अन्य प्रकल्पग्रस्ताला वाटप करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण व पथदर्शी निर्णय उच्च न्यायालयाने या निकालाद्वारे दिला आहे, जो भविष्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल..Koyna Dam: कोयनेच्या पाण्याचा मुंबईकडे प्रवास? सर्व्हेने पुन्हा रंगली चर्चा; हजारो कोटींचा खर्च, कोकणात चिंतेचे वातावरण.प्रशासनाकडून अनेकदा नियमांना बगल देऊन शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या जातात किंवा त्यांचे वाटप केले जाते. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अशा बेकायदेशीर, बेदरकार प्रक्रियेला मोठी चपराक आहे. ताबा आणि भरपाईशिवाय जमीन घेणे हे असंविधानिक असून राज्यातील पीडित शेतकऱ्यांना हा निकाल म्हणजे मोठा आधार राहील.- डॉ. धनंजय खेडकर, अध्यक्ष, अयोग्य भूसंपादन संघर्ष समिती, शिरूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.