Bombay High Court : ईडीच्या जप्ती आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा ब्रेक, अविनाश भोसले यांना दिलासा

पुणे : येथील बांधकाम आणि हॉटेल व्यावसायिक अविनाश भोसले यांचे मुख्य कार्यालय 'एबीआयएल हाऊस' वरील अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दिलेला जप्तीचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने उठवला आहे..गणेशखिंड रस्त्यावरील रेंजहिल्स कॉर्नर येथील यशवंत घाडगेनगर सोसायटीतील भूखंड क्रमांक दोनवरील एबीआयएल हाऊस या मालमत्तेवर ईडीने ७ ऑगस्ट २०२१ ला तात्पुरती टाच आणली होती. याबाबत स्थानिक प्रशासनाला माहिती देऊन या मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवर निर्बंध आणले होते. भोसले यांच्या या मालमत्तेबाबत वकील नसतानादेखील स्वतःला वकील म्हणून घेणारा राजेश बजाज याने २०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. ती याचिका न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आली होती. त्यानंतर बजाज याने येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात भारतीय दंडसंहिता नियम १५६ अंतर्गत स्थानिक पोलिसांनी भोसले यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा म्हणून अर्ज केला. तो अर्ज फेटाळल्यानंतर बजाज याने चतु:शृंगी पोलिसांची दिशाभूल करून दबाव आणत भोसले यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता..याबाबत पोलिसांनी चौकशी करून न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. त्यामुळे भोसले यांच्यावर गुन्हा नोंदविला याबाबतही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाने आरा प्रॉपर्टीज आणि अविनाश भोसले यांच्याविरुद्ध आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी केलेली जप्तीची कारवाई न्यायालयाने रद्द केली. मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने १६ डिसेंबर २०२२ आणि १२ एप्रिल २०२३ ला अविनाश भोसले व 'आरा प्रॉपर्टीज' यांच्यासह सर्व आरोपींना मनी लॉण्डरिंगच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले. त्यानंतर अपील न्यायाधिकरणानेही २५ जुलै २०२४ ला जप्तीचा आदेश रद्द केला..मालमत्तांवरील निर्बंध हटविण्याची विनंतीएक ऑगस्टला मुंबई उच्च न्यायालयानेही जप्त मालमत्ता अविनाश भोसले यांना पुन्हा परत करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे सक्तवसुली संचालनालय मुंबई परिमंडळ दोनच्या कार्यालयाने येथील नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांना पत्र लिहून आरा प्रॉपर्टीजची मालमत्ता आणि अविनाश भोसले यांच्याशी संबंधित प्रकरणात टाच आणण्यात आलेल्या मालमत्तांवरील सर्व निर्बंध हटविण्याची विनंती रजिस्ट्रेशन ॲण्ड कंट्रोलर ऑफ स्टॅम्प विभागाच्या महानिरीक्षकांना केली आहे. यामुळे आता या मालमत्तेचे खरेदी-विक्री व्यवहार करणे शक्य आहे. आता नोंदणी शुल्क विभागाकडून कोणतीच कारवाई होणार नाही, असे स्पष्ट झाले आहे.