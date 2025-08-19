पुणे

Bombay High Court : ईडीच्या जप्ती आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा ब्रेक, अविनाश भोसले यांना दिलासा

Avinash Bhosale : मुंबई उच्च न्यायालयाने अविनाश भोसले यांच्या एबीआयएल हाऊसवरील ईडीची जप्ती रद्द करत त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
Updated on

पुणे : येथील बांधकाम आणि हॉटेल व्यावसायिक अविनाश भोसले यांचे मुख्य कार्यालय ‘एबीआयएल हाऊस’ वरील अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दिलेला जप्तीचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने उठवला आहे.

