Pune Ring Road : मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; शेतकऱ्यांना जमीन अधिग्रहणाच्या भरपाईत मोठा दिलासा

Pune Ring Road Land Compensation Case : पुणे रिंग रोड जमीन अधिग्रहणातील भरपाईबाबतचे राज्य सरकारचे २०२३ चे परिपत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवून रद्द केले आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : जमीन अधिग्रहणातील भरपाईबाबत २४ जानेवारी २०२३ ला राज्य सरकारचे तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांना काढलेले परिपत्रक बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक ठरवून मुंबई उच्च न्यायालयाने ते रद्द केले आहे.

