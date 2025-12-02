Property Law: आई असेपर्यंत आजोबांच्या मिळकतीत हिस्सा नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

पुणे : आई हयात असेपर्यंत तिला तिच्या वडिलांकडून वारसा हक्काने आलेल्या मिळकतीत नातवांना हिस्सा मागता येणार नाही. तसेच, आईने ती हयात असताना त्या मिळकतीची विल्हेवाट लावली असेल; तर त्यावर मुले आक्षेप घेऊ शकत नाहीत..तिला मिळालेली मालमत्ता तिची स्वकष्टाने मिळवलेली असल्याचे समजले जाते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिला आहे. कौटुंबिक वादातून किंवा आईच्या वडिलांकडून तिला मिळालेल्या मालमत्तेत हिस्सा मिळावा म्हणून नातू आजोबांच्या (आईचे वडील) विरोधात वाटपाचा दावा दाखल करत असल्याचे प्रकार घडतात..Nagpur Municipal Corporation: महापालिका प्रभाग रचना हरकतींवर मुंबईत सुनावणी; नागपूर खंडपीठाने दुनेश्वर पेठेंची याचिका केली वर्ग.विश्वंभरसिंग निकम विरुद्ध सुनंदा सूर्यवंशी या प्रकरणामध्ये असाच प्रकार पुढे आला आहे. यातील नातवाने त्याची आई जिवंत असताना आजोबांच्या मालमत्तेत हिस्सा मागत वाटपाचा दावा दाखल केला होता. मात्र, अर्जदार नातवाची आई जिवंत असल्याने उच्च न्यायालयाने दावा फेटाळला..आई जिवंत असताना तिच्या मुलांना आईच्या वाडवडिलांकडील मिळकतीमध्ये आजोबांकडे वाटपाची मागणी करता येणार नाही. परंतु, तिच्या निधनानंतर वाटप झालेले नसल्यास हिस्सा मागता येईल. त्याचप्रमाणे आईला वाटपाने तिच्या वडिलांकडून मालमत्ता प्राप्त झाल्यास ती मालमत्ता तिची स्वकष्टार्जित समजण्यात येईल. तिने तिच्या हयातीत या मालमत्तेची विल्हेवाट न लावल्यास आईचे निधन झाल्यानंतर तिच्या मुलांना त्या मिळकतीचे संपूर्ण हक्क व अधिकार असणार आहे, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे..आईच्या मृत्युपूर्वीच दावा दाखल करणे बेकायदाआई जिवंत असताना तिच्या वडिलोपार्जित मिळकतीत नातवांनी हिस्सा मागणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे हा दावा वैध नाही, असे नमूद करत या प्रकरणातील अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. आईला वाटपाने तिच्या वडिलांकडून मालमत्ता प्राप्त झाल्यास ती मालमत्ता तिची स्वकष्टार्जित समजण्यात येईल, असेदेखील या निकालातून स्पष्ट झाले आहे..उदाहरण...दुकानाचा हिस्सा नाकारलायेथील एका दिवाणी न्यायालयात दाखल असलेला दावा न्यायालयाने मान्य केला आहे. अर्जदार नातवाच्या आईला तिच्या वडिलांकडून एक दुकान वाटपात मिळाले होते. तिच्या निधनानंतर आजोबांनी त्या दुकानावर हक्क सांगत ते ताब्यात घेतले. याबाबत नातवाने न्यायालयात दावा दाखल करत दुकानाचा मालकीहक्क मिळण्याची मागणी केली. आईचे निधन झाल्याने व दुकान तिच्या नावावर होते, या मुद्यांच्या आधारे नातवाने दाखल केलेला दावा न्यायालयाने मंजूर केला..उच्च न्यायालयाच्या निकालातील मुद्देआईचा मृत्यू होत नाही, तोपर्यंत दाखल केलेला दावा बेकायदावडिलांकडून मिळालेल्या मिळकतीची मुलगी मनाप्रमाणे विल्हेवाट लावू शकतेमिळकतीची विल्हेवाट लावल्यानंतर मुले त्यावर आक्षेप घेऊ शकत नाहीतआई जिवंत असताना मुले कोणत्याही प्रकारचा दावा दाखल करू शकत नाही.BMC Election: निवडणूक आयोगाला नोटीस! स्थानिक निवडणूकांबाबत न्यायालयाचे सरकारला निर्देश.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर अनेकांचा असा समज झाला होता, की आता आजोबांच्या मिळकतीमधून नातवांचा हक्क संपला आहे. मात्र, न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, आई जिवंत असेपर्यंत नातवांना अशा प्रकारचा दावाच दाखल करता येत नाही. तसेच, आईला वडिलांकडून मिळालेली मालमत्ता ही तिची स्वकष्टाची मिळकत समजली जाते. ती तिच्या पद्धतीने मिळकतीची विल्हेवाट लावू शकते व मुलांना कोणताही आक्षेप घेता येत नाही, असे त्या निकालात नमूद आहे.- ॲड. पंकज भंडारी,जिल्हा न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे ज्येष्ठ वकील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.