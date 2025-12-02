पुणे

Property Law: आई असेपर्यंत आजोबांच्या मिळकतीत हिस्सा नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

Bombay High Court: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालात आई हयात असताना नातवांना आजोबांच्या मालमत्तेत हिस्सा मागता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले असून आईला मिळालेली वडिलोपार्जित मालमत्ता तिची स्वकष्टार्जित मानली जाईल.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : आई हयात असेपर्यंत तिला तिच्या वडिलांकडून वारसा हक्काने आलेल्या मिळकतीत नातवांना हिस्सा मागता येणार नाही. तसेच, आईने ती हयात असताना त्या मिळकतीची विल्हेवाट लावली असेल; तर त्यावर मुले आक्षेप घेऊ शकत नाहीत.

