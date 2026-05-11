कुंपणप्रकल्प मार्गी!

बांगलादेशाबरोबरील सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी आवश्‍यक जमीन सीमा सुरक्षा दलाकडे (बीएसएफ) हस्तांतरित करण्याचा निर्णय पश्‍चिम बंगालमधील सुवेंदू अधिकारी यांच्या सरकारने घेतला आहे.


किती जमीन देणार ः सुमारे ६०० एकर
हस्तांतराची मुदत : ४५ दिवस
पश्‍चिम बंगालची बांगलादेशाबरोबरील सीमेची लांबी : सुमारे २,२१६.७ किलोमीटर
कुंपणाशिवाय असलेला भाग ः सुमारे ८५० किलोमीटर
कुंपण घालण्यास अवघड असलेला भूप्रदेश - १७५ किलोमीटर
प्रकल्पाचा खर्च : तीन ते पाच कोटी प्रतिकिलोमीटर (नदीपात्रातील आणि अवघड भागातील कुंपणासाठी)
या जिल्ह्यांत प्रामुख्याने सीमेचे काम ः मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर २४ परगणा, माल्डा, दिनाजपूर, कूचबिहार आणि जलपाईगुडी


फायदा काय?
घुसखोरीवर नियंत्रण: बांगलादेशी नागरिकांची होणारी अवैध घुसखोरी थांबविणे शक्य.
तस्करीला आळा: गुरांची तस्करी, अमली पदार्थांची विक्री आणि बनावट नोटांच्या व्यापारावर प्रतिबंध शक्य.
सुरक्षा : सीमेवर ‘स्मार्ट फेन्सिंग’ (सेन्सर आणि सीसीटीव्ही युक्त) लावल्यामुळे ‘बीएसएफ’ला २४ तास पाळत ठेवणे सोपे होईल.

