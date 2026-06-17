Pune Blood Donation: रक्ताच्या नात्याने जोडले जीवांचे धागे! पुण्यातील रक्तदात्यांनी ५० वर्षांत १८२ वेळा दिले जीवनदान, रक्तदात्यांची प्रेरक कहाणी

पुणे: ‘‘चाळीस वर्षांपूर्वी आयुष्यात पहिले रक्तदान केले. गर्भवती असलेल्या मित्राच्या बहिणीला रक्ताची गरज होती. त्यावेळी रक्तदानाची संस्कृती नसल्याने तुटवडा होता. माझे नुकतेच १८ वर्षे पूर्ण होत आले होते. अन् मी रक्तदान केले. त्यानंतर मित्रासह कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावर माझ्याविषयी आनंद व समाधानाची भावना पाहिली, त्याने आयुष्यभरासाठी रक्तदानाची प्रेरणा दिली. आतापर्यंत मी १६२ वेळा रक्तदान व प्लेटलेट दान केले आहे,’’ ५८ वर्षीय कपड्यांचे व्यावसायिक व रक्तदाते गिरीश लाहोटी सांगत होते. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.शहरात दररोज सुमारे दीड हजार रक्तपिशव्या लागतात. रक्त हे काही प्रयोगशाळेत तयार करता येत नाही. ते दान करावे लागते. मात्र, हेच पुण्यकर्म हे रक्तदाते नियमित रक्तदान करून भागवतात. कोणालाही कधी रात्री-अपरात्री रक्ताची गरज पडली तर हे रक्तदाते ऊन-पाउस, दिवस-रात्र यांची वाट न पाहता धावून जातात. समाधानाशिवाय कोणताही मोबदला न घेता हेरक्तदाते आजीवन रक्तदान करत आहेत. त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी दरवर्षी १४ जून हा जागतिक रक्तदान दिन म्हणून पाळला जातो. त्यानिमित्त हे रक्तदाते रुग्णांचा आधारवड ठरत आहेत..पन्नास वर्षीय अभय खटावकर यांचीही रक्तदाता म्हणून सर्व रक्तपेढ्यांना ओळख आहे. त्यांनी आतापर्यंत ९६ वेळा रक्तदान, तर ४२ वेळा प्लेटलेट दान केले आहे. पहिल्या रक्तदानाविषयी सांगताना लेखापाल असलेले खटावकर सांगतात. ‘‘१९९८ मध्ये मी महाविद्यालयात असताना रक्तदान शिबिरात पहिले रक्तदान केले. .तेव्हापासून रक्तदानाची आवड निर्माण झाली अन् वर्षातून चार वेळा रक्तदान करतो. कंपनीच्या कामानिमित्त सौदी अरेबियातही दोन वेळा रक्तदान केले. मात्र, मी तातडीच्या वेळी गरज असतानाच जातो. रक्तदान एक वेगळेच समाधान देऊन जाते. ‘रक्ताचे नाते ट्रस्ट’च्या माध्यमातून रक्तदानाची चळवळ उभी करणारे ७० वर्षीय राम बांगड यांचीही कहानी वेगळी नाही. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...‘‘१९७६ ला एका मुलीचा अपघात झाला. तिला रक्त कोणी दिले नाही म्हणून स्वतः रक्तदान करायला पुढे आलो. अन् तेव्हापासून आतापर्यंत गेल्या ५० वर्षांत रक्तदान व प्लेटलेट दान मिळून १८२ वेळा दान केले आहे.’’ त्याचबरोबर त्यांनी मे, जून, जूलै महिन्यात रक्ताची गरज भासत असल्याचे सांगत या काळात अधिकाधिक नागरिकांनी रक्तदानासाठी पुढे येण्याचे आवाहनही केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.