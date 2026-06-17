पुणे

Pune Blood Donation: रक्ताच्या नात्याने जोडले जीवांचे धागे! पुण्यातील रक्तदात्यांनी ५० वर्षांत १८२ वेळा दिले जीवनदान, रक्तदात्यांची प्रेरक कहाणी

Blood donors become lifeline for patients in emergencies: पुण्यातील गिरीश लाहोटी, अभय खटावकर, राम बांगड यांसारख्या निस्वार्थ रक्तदात्यांनी पन्नास वर्षांत शेकडो वेळा रक्‍त व प्‍लेटलेट दान करून असंख्य रुग्णांना नवजीवन दिले.
Blood That Connects Lives: Pune Donors Set an Example of Selfless Service

Blood That Connects Lives: Pune Donors Set an Example of Selfless Service

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: ‘‘चाळीस वर्षांपूर्वी आयुष्‍यात पहिले रक्‍तदान केले. गर्भवती असलेल्या मित्राच्या बहिणीला रक्‍ताची गरज होती. त्‍यावेळी रक्‍तदानाची संस्‍कृती नसल्‍याने तुटवडा होता. माझे नुकतेच १८ वर्षे पूर्ण होत आले होते. अन्‌ मी रक्‍तदान केले. त्‍यानंतर मित्रासह कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावर माझ्याविषयी आनंद व समाधानाची भावना पाहिली, त्‍याने आयुष्‍यभरासाठी रक्‍तदानाची प्रेरणा दिली. आतापर्यंत मी १६२ वेळा रक्‍तदान व प्‍लेटलेट दान केले आहे,’’ ५८ वर्षीय कपड्यांचे व्‍यावसायिक व रक्‍तदाते गिरीश लाहोटी सांगत होते.

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