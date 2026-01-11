Pune News: इमारतीवरून तोल गेल्याने मुलाचा मृत्यू; पतंग उडविताना कात्रजमध्ये घटना, बांधकाम व्यावसायिकावर गुन्हा!

पुणे : पतंग उडविण्यासाठी एका इमारतीत गेलेल्या १२ वर्षीय मुलाचा तोल जाऊन सहाव्या मजल्यावरून पडल्याने मृत्यू झाला. कात्रजमधील आंबेगाव खुर्दमध्ये गुरुवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास ही घटना घडली. अर्धवट बांधकाम केलेल्या इमारतीतील जिन्यास कठडे नव्हते..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.श्लोक नितीन बांदल (वय १२, रा. सिद्धिविनायक सोसायटी, आंबेगाव खुर्द) असे मृत मुलाचे नाव आहे. याबाबत श्लोकचे मामा अमोल सुभाष इंगवले (रा. कात्रज गावठाण) यांनी आंबेगाव पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. दुर्घटनेस जबाबदार ठरल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक योगेश शिळीमकर व महेश धूत यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्लोक इयत्ता पाचवीत होता. त्याचे वडील खासगी कंपनीत कामाला आहेत. आंबेगाव खुर्द परिसरात एका गृहप्रकल्पाचे काम सुरू असून शेजारील सोसायटीत बांदल कुटुंबीय राहायला आहेत. गुरुवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास श्लोक बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीत पतंग उडविण्यासाठी गेला. .सहाव्या मजल्यावरून तोल जाऊन पडल्याने तो गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारांपूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला, अशी माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक भोजलिंग दोडमिसे यांनी दिली..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शरद झिने, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक गजानन चोरमले, सहाय्यक निरीक्षक भोजलिंग दोडमिसे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. इमारतीतील जिन्यांना कठडे नसल्याचे उघडकीस आले. बांधकाम व्यावसायिकांच्या बेजबाबदारपणामुळे दुर्घटना घडल्याचे उघडकीस आल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.