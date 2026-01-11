पुणे

Pune News: इमारतीवरून तोल गेल्याने मुलाचा मृत्यू; पतंग उडविताना कात्रजमध्ये घटना, बांधकाम व्यावसायिकावर गुन्हा!

Katraj Building safety negligence case: कात्रजमध्ये पतंग उडवताना १२ वर्षीय मुलाचा मृत्यू; बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हा दाखल
Lost Balance on Building Terrace, Child Falls to Death in Katraj

Lost Balance on Building Terrace, Child Falls to Death in Katraj

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पतंग उडविण्यासाठी एका इमारतीत गेलेल्या १२ वर्षीय मुलाचा तोल जाऊन सहाव्या मजल्यावरून पडल्याने मृत्यू झाला. कात्रजमधील आंबेगाव खुर्दमध्ये गुरुवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास ही घटना घडली. अर्धवट बांधकाम केलेल्या इमारतीतील जिन्यास कठडे नव्हते.

