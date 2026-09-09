Pune waste Management: बीपीसीएल तयार, पण पुणे महापालिकेसमोर १२ एकर जागेचा पेच; कचऱ्यापासून गॅस प्रकल्पाला बायोमायनिंगचा अडथळा

पुणे: कचऱ्यापासून गॅस निर्मितीचा प्रकल्प स्वतःच्या खर्चाने उभारण्यास भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) तयार असताना, पुणे महापालिकेसमोर मात्र या ‘फुकटच्या’ प्रकल्पासाठी जागेचाच पेच निर्माण झाला आहे. प्रकल्पासाठी बीपीसीएलला १२ एकर जागा नाममात्र एक रुपया भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर दाखल झाला आहे. मात्र, उरुळी देवाची येथील जागा बीपीसीएलला देण्यासाठी बायोमायनिंगचे काम पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रस्ताव मंजूर झाला तरी प्रत्यक्ष प्रकल्प उभारणीला किमान आणखी एक वर्ष लागण्याची शक्यता आहे..Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.पुणे शहरात दररोज सुमारे २८०० टन कचरा निर्माण होतो. त्यामध्ये सुमारे ११०० टन ओला, तर १७०० टन सुका कचरा आहे. ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेकडे सुमारे ५९५ टन प्रतिदिन क्षमतेची व्यवस्था असली तरी प्रत्यक्षात केवळ ३९५ टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होत आहे. त्यामुळे दररोज सुमारे ६०० ते ७०० टन ओला कचरा शेतकऱ्यांना खतनिर्मितीसाठी द्यावा लागत आहे. वाढत्या कचऱ्याच्या तुलनेत प्रक्रिया क्षमता अपुरी असल्याने शहरासमोर कचरा व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे..ही समस्या सोडविण्यासाठी ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे तीन प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. भूमीग्रीन कंपनीच्या ५०० टन प्रतिदिन क्षमतेच्या प्रकल्पाला नुकतीच मंजुरी देण्यात आली असून, उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोमधील जागेत ५०० पैकी ३०० टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाईल. त्यासाठी महापालिकेने मोफत जागा दिलेली असून, प्रक्रियेसाठी ठेकेदाराला प्रतिटन ७७२ रुपये दिले जाणार आहेत. याचे काम नोव्हेंबरअखेर सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय ३०० टन प्रतिदिन क्षमतेचा सीबीजी गॅस प्रकल्पही प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाच्या दरावरून प्रशासन आणि पात्र ठेकेदारांमध्ये तडजोड सुरू असल्याने निर्णय प्रलंबित आहे..बीपीसीएलसाठी प्रशासन आग्रहीबीपीसीएलचा प्रकल्प महापालिकेसाठी तुलनेने आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असल्याने प्रशासन या प्रकल्पासाठी आग्रही आहे. बीपीसीएल स्वतःच्या खर्चाने प्रकल्प उभारून संचालन आणि देखभाल-दुरुस्तीचाही संपूर्ण खर्च कंपनीच करणार आहे. महापालिकेला १२ एकर जागा, प्रकल्पस्थळी रस्ता, सांडपाणी व्यवस्थापन, वीज व्यवस्था आणि सीमाभिंत उभारणे ही कामे करावी लागणार आहेत. तसेच वर्गीकरण केलेला ओला कचरा प्रकल्पस्थळी पोहोचविण्याची जबाबदारीही महापालिकेवर आहे. प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर तो उभारण्यासाठी किमान दोन वर्षांचा कालावधी लागणार असून, त्यानंतर २५ वर्षे त्याचे संचालन केले जाणार आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...२८ लाख टन कचऱ्याचे बायोमायनिंग बाकीउरुळी देवाची येथील कचरा डेपोमध्ये सुमारे २८ लाख टन जुन्या कचऱ्याचे बायोमायनिंग करणे बाकी आहे. त्यासाठी चार निविदांना मंजुरी देण्यात आली असली तरी काम अद्याप पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले नाही. उपलब्ध असलेल्या जागेवर भूमीग्रीनचा २० वर्षांचा प्रकल्प मंजूर झाल्याने बीपीसीएलसाठी जागेचा प्रश्न आणखी गंभीर झाला आहे. दरम्यानच्या काळात कचऱ्याचे प्रमाण आणखी वाढून या समस्येत वाढ होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.