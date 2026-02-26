Pune News: पुणे जिल्ह्यातील वर्ग-२ जमिनींच्या ३५३ प्रकरणांत शर्तभंग; २ हजार १०० प्रकरणांची तपासणी, ५ मार्चपर्यंत अहवालाचे आदेश!

पुणे : पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यातील जमिनी कब्जेहक्काने अथवा भाडेतत्त्वावर राज्य सरकारने दिलेल्या २ हजार १०० पैकी ३५३ प्रकरणांत शर्तभंग झाल्याचे समोर आले आहे. या सर्वांना जिल्हा प्रशासनाने नोटीस पाठवून बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे. या प्रकरणांचा अहवाल ५ मार्चपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना सर्व तहसीलदारांना देण्यात आल्या आहेत..Satara News: यशवंत बँक गैरव्यवहारप्रकरणी शेखर चरेगावकरला अटक; दोन मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी, सातारा जिल्ह्यात उडाली खळबळ! .वर्ग-१ आणि वर्ग-२ असे जमिनींचे दोन प्रकार आहेत. वर्ग-२ जमिनींमध्ये देवस्थान, प्रकल्पग्रस्त, वतन, पुनर्वसन, सीलिंग, आदिवासी तसेच सरकारकडून वाटप केलेल्या किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचा समावेश होतो. या जमिनी सरकारकडून विशिष्ट अटी-शर्तींवर देण्यात येतात. अशा जमिनींची विक्री, खरेदी किंवा वापरात बदल करावयाचा असल्यास सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असते. शासनाकडे शुल्क भरल्यानंतरच या जमिनींची विक्री करता येते..अशाप्रकारे २ हजार १०० जागा जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने वैयक्तिक तसेच संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. मुंढवा प्रकरणानंतर या सर्व जागांची तपासणी करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिला होता. त्यानुसार परवानगी दिलेल्या उद्देशापेक्षा वेगळा वापर सुरू आहे का, रहिवासी वापरात बदल करून व्यावसायिक वापर केला आहे का, राहण्यासाठी दिलेली जागा परस्पर भाड्याने दिली आहे का, मुदतीत वापर सुरू केला आहे का, आदी बाबींची तपासणी करण्यात आली. .Pune News: वाहने राज्यातच, फिटनेस परराज्याचा; आरटीओ अधिकारी-दलालांचे संगनमत, कागदोपत्री तपासणीमुळे सुरक्षा धोक्यात!.या तपासणीत ३५३ प्रकरणांत शर्तभंग झाल्याचे आढळून आले आहे. संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आली असून, सुनावणी सुरू आहे. याबाबत जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना ५ मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.