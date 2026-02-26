पुणे

Pune News: पुणे जिल्ह्यातील वर्ग-२ जमिनींच्या ३५३ प्रकरणांत शर्तभंग; २ हजार १०० प्रकरणांची तपासणी, ५ मार्चपर्यंत अहवालाचे आदेश!

Irregularities in Class II agricultural land transfers in Pune: पुणे जिल्ह्यातील ३५३ जमिनींच्या शर्तभंग प्रकरणांची तपासणी; तहसीलदारांना ५ मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
Major Irregularities in Class-II Lands Surface in Pune District Administration Review

Major Irregularities in Class-II Lands Surface in Pune District Administration Review

पुणे : पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यातील जमिनी कब्जेहक्काने अथवा भाडेतत्त्वावर राज्य सरकारने दिलेल्या २ हजार १०० पैकी ३५३ प्रकरणांत शर्तभंग झाल्याचे समोर आले आहे. या सर्वांना जिल्हा प्रशासनाने नोटीस पाठवून बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे. या प्रकरणांचा अहवाल ५ मार्चपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना सर्व तहसीलदारांना देण्यात आल्या आहेत.

