उद्योग बॅंक व्याख्यानमाला

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प्रा. अजित अभ्यंकर.
ब्रिक्स परिषदेत भारताची ताकद सिद्ध
प्रा. अजित अभ्यंकर; गणेशोत्सव बौद्धिक व्याख्यानमाला
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २० ः दिल्लीत झालेल्या ब्रिक्स परिषदेत भारताने आपली ताकद पुन्हा एकदा दाखवून दिली आहे. भारताने एखादा निर्णय घेतला तर जगाला त्याचा विचार करावा लागतो, हे ब्रिक्स परिषदेतून स्पष्ट झाले आहे, असे प्रतिपादन आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक प्रा. अजित अभ्यंकर (पुणे) यांनी केले.
येथील फडकुले सभागृहात आयोजित बौद्धिक व्याख्यानमालेत ‘युद्ध : जग आणि नवी समीकरणे’ या विषयावर ते बोलत होते. यावेळी व्याख्यानमाला समितीचे प्रेसिडेंट यल्लादास लचमापुरे, अध्यक्ष गोवर्धन चव्हाण, प्रभारी अध्यक्ष श्रीनिवास बिंगी, विद्यमान सचिव श्रीनिवास नंदाल, श्रीनिवास सामलेटी, व्यंकटेश बिटला, अंबादास गड्डम आदी उपस्थित होते. ते म्हणाले, भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ८० टक्के तेलाची आयात करतो. त्यापैकी ४० ते ५१ टक्के तेल रशियाकडून खरेदी केले जाते. या व्यवहारात डॉलरऐवजी रुपया आणि रुबलचा वापर केला जात आहे. डॉलर हे अमेरिकेचे आर्थिक शस्त्र असून, अमेरिकेची ताकद तेथील बहुराष्ट्रीय कंपन्या तसेच शस्त्रनिर्मिती करणाऱ्या मोठ्या उद्योगसमूहांमध्ये आहे.
जागतिक व्यापारातील ३५ लाख कोटी डॉलरच्या व्यवहारांपैकी सात लाख कोटी डॉलरचा व्यापार अमेरिकेचा आहे. म्हणजेच जागतिक व्यापारातील सुमारे २२ टक्के हिस्सा अमेरिकेचा आहे. परकीय चलनाच्या व्यवहारांपैकी सुमारे ८० टक्के व्यवहार डॉलरमध्ये होतात, तर जागतिक परकीय चलन साठ्यातील १२ लाख कोटींपैकी सात लाख कोटी डॉलरचा साठा डॉलरमध्ये असल्याचे त्यांनी सांगितले. जगातील १८० पेक्षा अधिक देश डॉलरचा साठा ठेवतात आणि त्याद्वारे व्यवहार करतात. व्यंकटेश मेरगू यांनी वक्त्यांचा परिचय करून दिला. सूत्रसंचालन प्रा. विठ्ठल वंगा यांनी केले. तर आभार गोवर्धन चव्हाण यांनी मानले.
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