पुणे

Khed Tehsil Heavy Rain : सतारकावस्तीकडे जाणारा पूल खचल्याने ५०० विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर संकट

खेड तालुक्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे रेटवडी येथील सतारकावस्ती शाळेकडे जाणारा पूल खचला असून पुलालगतचे डांबरीकरणही उखडले आहे.
satarakawasti bridge damage by heavy rain

satarakawasti bridge damage by heavy rain

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दावडी - खेड तालुक्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे रेटवडी येथील सतारकावस्ती शाळेकडे जाणारा पूल खचला असून पुलालगतचे डांबरीकरणही उखडले आहे. त्यामुळे शाळेकडे जाणारा मुख्य रस्ता बंद झाला असून विद्यार्थी तसेच ग्रामस्थांची मोठी गैरसोय होत आहे.

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