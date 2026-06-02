Velhe News : खानापूर-पानशेत मार्गावरील पूल वाहतुकीसाठी बंद; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

वेल्हे - पानशेत (ता. राजगड) ते पुणे रस्त्यावरील पानशेत वसाहतीजवळील ६८ वर्षे जुना हा पूल अत्यंत जीर्ण व धोकादायक झाल्याने जड व हलक्या वाहनांना यापुढे येथून प्रवास करता येणार नाही. हा मोठा पूल वाहतुकीसाठी तात्काळ बंद करण्याचे आदेश प्रभारी जिल्हाधिकारी गजानन पाटील यांनी दिले आहेत. यामुळे परिसरातील 28 पेक्षा अधिक गावांना याचा मोठा फटका बसणार असून या पुलावरून हलक्या वाहनांना प्रवास करण्याची परवानगी मिळण्याची मागणी पानशेत परिसरातील नागरिक करत आहेत..सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अहवालानुसार, सन १९५८ मध्ये जलसंपदा विभागामार्फत बांधण्यात आलेला हा पूल आता कमकुवत झाला आहे. पुलाची संरचनात्मक स्थिती अत्यंत खराब असून दुरुस्ती करणे तांत्रिकदृष्ट्या व आर्थिक दृष्ट्या व्यवहार्य नाही. येणाऱ्या पावसाळ्यात मुठा नदीच्या विसर्गामुळे आणि पुलाच्या मोडकळीस आलेल्या स्थितीमुळे दुर्घटना होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी पूल बंद करणे आवश्यक असल्याचे आदेशात नमूद आहे..नवीन ७७ मीटर लांबीचा पूल बांधण्यासाठी ८१४ लाखांचा प्रस्ताव नाबार्डकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र मंजुरी व बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत पूल बंद राहणार आहे. पोलिस अधीक्षकांच्या अहवालानुसार, वेल्हे पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी स्थानिक ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. मात्र सरपंच व सदस्यांनी पूल बंद करण्यास संमती दर्शवली नाही..कुरण, पानशेत, वांजळवाडी, तसेच मोसे खोऱ्यातील जवळपास 28 गावांतील नागरिकांसाठी हा पूल दळणवळण, शिक्षण, नोकरी, धान्य वितरण व दवाखान्यासाठी महत्त्वाचा आहे. पूल बंद झाल्यास नागरिकांना मोठा वळसा घालून प्रवास करावा लागणार आहे. तसेच पानशेत धरणाच्या बॅकवॉटरमधील गावांना पोलिस मदत मिळण्यास अडचण होणार असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.सदर पूल बंद झाल्याने स्थानिक नागरिक, शाळकरी मुले व रुग्णवाहिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागणार असून या परिसरातील गावांचे जनजीवनच विस्कळीत होणार असल्याची भीती परिसरातील नागरिकांनी व्यक्त करताना या पुलावरून माती क्रेशर रेती खडी या जड वाहनांना बंदी घालून हलक्या घरगुती वाहनांना परवानगी देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे..जिल्हाधिकाऱ्यांनी पर्यायी मार्ग पुढीलप्रमाणे जाहीर केले आहेत -लवासा-वरसगाव धरणाकडून पानशेतकडे जाणारी वाहने -निळकंठेश्वर रस्ता - डावजे- कोंढूर - बहुली - कातवडी - मांडवी - कुडजे - खडकवासला धरणमार्गे गो-हे खानापूर मार्गे वळवण्यात येईल.पानशेत-वेल्हे भागातून लवासा-वरसगावकडे व पुण्याकडे जाणारी वाहने -कुरण खुर्द - रानवडी - सोनापूर - खानापूर - गो-हे - खडकवासला धरणमार्गे - कुडजे - मांडवी - कातवडी - बहुली - कोंढूर - डावजे- निळकंठेश्वर रस्ता मार्गे वळवण्यात येईल.