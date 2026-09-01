MPSC Exam : ‘एमपीएससी’ परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणा; स्पर्धा परीक्षा शिक्षक, विद्यार्थ्यांची मागणी

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, गोपनीयता आणि उत्तरदायित्व आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी संपूर्ण व्यवस्थेचे संस्थात्मक पुनरावलोकन करण्यात यावे. तसेच, नुकत्याच उघडकीस आलेल्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षा शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली. यासंदर्भात सरकारकडे १८ कलमी मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे..यावेळी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक सचिन ढवळे, दीप्ती नायर, संदीप जाधव, नीलेश निंबाळकर, धनंजय मते आदी उपस्थित होते. ढवळे म्हणाले, ‘एमपीएससीच्या विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी राज्यातील लाखो विद्यार्थी करतात. त्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून अनेक वर्षे मेहनत घेतली जाते. त्यामुळे प्रश्ननिर्मितीपासून निकालापर्यंत प्रत्येक टप्पा सुरक्षित, निष्पक्ष आणि पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणाची चौकशी स्वतंत्र आणि निष्पक्षपणे करावी..या प्रक्रियेशी संबंधित अधिकाऱ्यांचा संभाव्य हितसंबंध असल्यास त्यांना चौकशीपासून दूर ठेवावे. प्रश्ननिर्मिती, संपादन, छपाई, वाहतूक, वितरण, उत्तरपत्रिका संकलन आणि मूल्यांकन या प्रत्येक टप्प्यासाठी अधिकाऱ्यांची निश्चित जबाबदारी ठरवावी. तसेच संपूर्ण प्रक्रियेचा डिजिटल आणि प्रत्यक्ष नोंदवहीसह ‘ऑडिट ट्रेल’ ठेवावा. यासह प्रश्नपत्रिकेच्या गोपनीयतेसाठी अत्याधुनिक सायबर आणि प्रत्यक्ष सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करावी.’’जाधव म्हणाले, ‘परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकार, प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी किंवा परीक्षा केंद्रांवरील अडचणींसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन तक्रार निवारण यंत्रणा अद्यावत करण्याची गरज आहे. तक्रारींवर निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही करून विद्यार्थ्यांना त्याची माहिती देण्यात यावी. तसेच परीक्षा केंद्रांची गुणवत्ता, सुरक्षा आणि बैठक व्यवस्था यांचे नियमित ऑडिट करण्यात यावे.’.‘राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ मधील काही उमेदवारांच्या विषयवार गुणांमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. त्यामुळे त्याचे मूल्यांकन, मॉडरेशन आणि स्टँडर्डायझेशन प्रक्रियेबाबत स्पष्टता आयोगाने द्यावी. मुलाखतीसाठी वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पद्धती लागू करावी, आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी आणि परीक्षा गैरप्रकारांच्या चौकशीसाठी कालबद्ध यंत्रणा निर्माण करावी,’ असे मत नायर यांनी व्यक्त केले..‘परीक्षा सुधारणा समिती’ स्थापन करापरीक्षा निष्पक्ष आणि पारदर्शक असावी यासाठी ‘एमपीएससी’, सरकार, स्वतंत्र तज्ज्ञ आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींची मिळून एक स्वतंत्र ‘परीक्षा सुधारणा समिती’ स्थापन करून कायमस्वरूपी मार्गदर्शक आराखडा तयार करावा, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.