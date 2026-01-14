CM Devendra Fadnavis : अजित पवार यांनी शब्द पाळला नाही; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची पुण्यात नाराजी

पुणे - पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये युती करता येणार नाही. या लढती मैत्रिपूर्ण होतील, आपण एकमेकांविरुद्ध बोलणार नाही, असे आम्ही ठरवले होते. आम्ही शेवटपर्यंत ते पाळले, पण अजित पवार यांनी शब्द पाळला नाही, ते असे का वागले, हे मला माहिती नाही, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली. .गोखलेनगर येथील प्रचाराच्या सांगता सभेनंतर फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिकसह सर्व महत्त्वाच्या शहरांमधील लोकांची भाजपला निवडून देण्याची मानसिकता झाली आहे. कोणी काहीही बोलले तरीही ही मानसिकता बदलणार नाही. शिवाजीनगर मतदारसंघात सभा घेतली की ती शुभ ठरते. त्यामुळे मी येथे सभा घेतली.’.आमचा मागचा कारभार बघितला तर आम्ही विरोधकांनाही सोबत घेतो. दादा आमचे पुण्यामध्ये विरोधक आहेत, बाकी ते विरोधक नाहीत. दोन राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण होणार का? यावर आत्ताच चर्चा करायची नाही.ते २९ पैकी २ महापालिकांमध्ये एकत्र आहेत, तर २७ ठिकाणी एकमेकांच्या विरोधात लढत आहेत. अजित पवार वारंवार दिल्लीला जातात, पण ते आमच्याच नेत्यांना भेटतात. त्यामुळे मी आनंदी आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, असेही फडणवीस यांनी सांगितले..‘राज यांनी मतचोरीवर बोलू नये’उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिंदी सक्ती कशी आणली, दोन वेळा निर्णय घेतले, हे काल मी समोर आणले. राज ठाकरे, तुमचे आता तुमच्या बंधूंसोबत पटत आहे. आपल्या मराठी भाषेवर संकट आणणारे तुमचेच बंधू आहेत. त्यांना तुम्ही विचारले पाहिजे..मला राज्याच्या जनतेने तीन वेळा मुख्यमंत्री केले. दोन वेळा पूर्ण बहुमत दिले. जनता कोणाच्या बाजूने आहे, हे कळते. राज ठाकरे यांनी मतचोरीवर बोलू नये. त्यांचे आठ नगरसेवक उद्धव ठाकरे यांनी चोरून नेले होते, असा टोला फडणवीस यांनी लगावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.