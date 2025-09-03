पुणे

Pargaon News : दीर भावजयीने फ्लॉवरचे पिक घेऊन पहिल्या तोड्यातच सव्वापाच लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळवले

अनिल ढोबळे व लोकनियुक्त सरपंच श्वेता ढोबळे या दीर भावजयीने एकूण १५ एकर क्षेत्रात फ्लॉवरचे पिक घेतले असुन पहिल्या तोड्यातच दोन एकरातून ४५० पिशवी फ्लावर उत्पादन घेतले.
पारगाव - पारगाव ता. आंबेगाव येथील यात्रा उत्सव कमिटीचे अध्यक्ष अनिल चंद्रकांत ढोबळे व लोकनियुक्त सरपंच श्वेता किरण ढोबळे या दीर भावजयीने एकूण १५ एकर क्षेत्रात फ्लॉवरचे पिक घेतले असुन पहिल्या तोड्यातच दोन एकरातून ४५० पिशवी फ्लावर उत्पादन घेतले आहे.

