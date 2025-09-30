पुणे

B.Sc. Nursing: बी.एस्सी. नर्सिंगच्या प्रवेशनोंदणीस मुदत; रविवारपर्यंत वाढ, अतिवृष्टी, पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय

Nursing admission deadline extension due to floods 2025: अतिवृष्टी आणि पूरामुळे बी.एस्सी. नर्सिंग प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना संधी वाढवण्यात आली आहे. नोंदणीची अंतिम मुदत ५ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : राज्यात विविध ठिकाणी झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे अनेक विद्यार्थी बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश फेरीसाठी नोंदणी करू शकलेले नाहीत.

