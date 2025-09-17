पुणे

Budhwar Peth Pune: तरुण बुधवारपेठेत गेला पण पैसे देताना पेमेंट अ‍ॅपचा पासवर्ड विसरला, तीन महिलांनी असं काही केलं की....

Budhwar Peth Pune viral news: पुण्यातील बुधवार पेठेत तरुणाला तीन महिलांनी मारहाण केली. पेमेंट अ‍ॅपचा पासवर्ड विसरल्याने वाद. फरासखाना पोलिसांत गुन्हा दाखल.
पुण्यातील बुधवार पेठ परिसर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. येथे १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास एका ३९ वर्षीय तरुणाला तीन महिलांनी मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना घडली. ऑनलाइन पेमेंटच्या वादातून ही घटना घडली असून, याप्रकरणी फरासखाना पोलिस ठाण्यात तिन्ही महिलांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

