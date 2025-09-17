पुण्यातील बुधवार पेठ परिसर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. येथे १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास एका ३९ वर्षीय तरुणाला तीन महिलांनी मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना घडली. ऑनलाइन पेमेंटच्या वादातून ही घटना घडली असून, याप्रकरणी फरासखाना पोलिस ठाण्यात तिन्ही महिलांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .काय आहे प्रकरण?पुण्यातील बुधवार पेठेतील लालबत्ती परिसरात वेश्यागमनासाठी गेलेल्या एका ३९ वर्षीय तरुणाने एका ३२ वर्षीय महिलेशी व्यवहार ठरवला. व्यवहारानंतर पेमेंट करण्यासाठी तरुणाने मोबाइल पेमेंट अॅपचा वापर करायचे ठरवले. मात्र, पेमेंट अॅपचा पासवर्ड विसरल्याने त्याला रक्कम पाठवता आली नाही. यामुळे संतापलेल्या महिलेने तरुणाला शिवीगाळ केली आणि “पैसा नाही तर इकडे कशाला आलास?” असे सुनावले..Pune Anganwadi Condition : अंगणवाड्यांची धोकादायक स्थिती; बालशिक्षण धोक्यात; दाटीवाटीत मुलांचे शिक्षण, सुरक्षिततेचा प्रश्न.वादाचे रूपांतर मारहाणीतमहिलेच्या बोलण्याने वातावरण तापले आणि तिच्या मदतीला आणखी दोन महिला धावून आल्या. या तिन्ही महिलांनी मिळून तरुणाला धक्काबुक्की करत मारहाण केली. या हल्ल्यात तरुण जखमी झाला. मारहाणीनंतर घाबरलेल्या तरुणाने थेट फरासखाना पोलिस ठाण्यात धाव घेतली आणि तिन्ही महिलांविरुद्ध तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत तिन्ही महिलांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..बुधवार पेठ पुन्हा चर्चेतबुधवार पेठ हा पुण्यातील लालबत्ती परिसर गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध कारणांमुळे चर्चेत राहिला आहे. येथे वारंवार अशा घटना घडत असल्याने हा परिसर कायमच वादग्रस्त ठरतो. या घटनेमुळे स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुन्हा एकदा या भागातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला..पोलिसांचा तपास आणि स्थानिक प्रतिक्रियाफरासखाना पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणाचा बारकाईने तपास करत आहेत. जखमी तरुणाची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून, त्याच्या जबाबाच्या आधारे पोलिस पुढील कारवाई करत आहेत. स्थानिक नागरिकांनी या भागातील अवैध व्यवसायांवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी केली आहे, तर काहींनी पोलिसांच्या गस्त वाढवण्याची गरज व्यक्त केली आहे..Pune Crime : पुण्यातील नाना पेठेतील अनधिकृत मासळी दुकाने बंद; बाजारातील ५० दुकाने बंद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.