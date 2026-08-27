शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करा, संयुक्त जमीन मोजणीला गती द्या; शक्तिपीठ महामार्गाबाबत आवाहन

‘समृद्धीनंतर सर्वाधिक लांबीचा राज्यातील दुसरा महत्त्वाचा महामार्ग शक्तिपीठ ठरणार आहे. २०३१ पर्यंत राज्यात तीन हजार कि.मी. लांबीचे एक्स्प्रेस वेचे जाळे उभारले जाणार असून, त्यात शक्तिपीठ महामार्ग महत्त्वाची भूमिका बजावेल. काही गैरसमजुतीमुळे संयुक्त जमीन मोजणीला विरोध होत आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करून संयुक्त जमीन मोजणी यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी सर्व जिल्हा यंत्रणेने प्रयत्न करावेत. महामंडळाची सर्व यंत्रणा तुमच्या पाठीशी आहे,’ असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अनिलकुमार गायकवाड यांनी केले..पुण्यातील ‘यशदा’ येथे शक्तिपीठ महामार्गासंदर्भात आयोजित भूसंपादन विषयावरील मार्गदर्शन कार्यशाळेत ते बोलत होते. यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनीच्या सभागृहात महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्गासंदर्भातील भूसंपादनाबाबत महसूल विभागाच्या यंत्रणेतील सर्व अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे मंगळवारी आयोजित करण्यात आली होती. पुणे विभागीय आयुक्त शीतल उगले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही कार्यशाळा पार पडली..Encroachment : नऱ्हेतील भूमकर चौक ते श्री कंट्रोल चौकदरम्यान १२ हजार ४०० चौरस फुटांवरील अतिक्रमणे हटविली.यावेळी सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, कोल्हापूर जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, सांगली जिल्हाधिकारी डॉ. मैनक घोष, सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन. एस. आणि सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे उपस्थित होते. मुख्यमंत्री कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकारी हनुमंत अरगुंडे यांनी भूसंपादनाशी निगडित नियमावली तसेच समृद्धी व पुणे रिंग रोड प्रकल्पातील भूसंपादनादरम्यान ‘शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन, हेच खरे भूसंपादन’ ही प्रचिती आल्याचे सांगितले. .पुणे विभागीय आयुक्त शीतल उगले यांनी कार्यशाळेत उपस्थित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शेतकऱ्यांशी सातत्यपूर्ण संवाद ठेवत भूसंपादन प्रक्रिया पार पाडण्याचे आवाहन केले. प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग हा एकूण ८५६.५७ कि.मी. लांबीचा असून तो राज्यातील सर्वाधिक लांबीचा ठरेल. २१ देवस्थाने शक्तिपीठ महामार्गामुळे जोडली जाणार असून, सुधारित आखणीनंतर १३ जिल्ह्यांना थेट जोडणी होणार आहे. सन २०४७ पर्यंत ‘विकसित महाराष्ट्र’ या शासनाच्या व्हिजनमध्ये राज्यात ६ हजार कि.मी. लांबीचे एक्स्प्रेस वेचे जाळे उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. शक्तिपीठ महामार्ग हा त्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे..Drugs Seized : मिझोरामधील महिलेकडून साडेतीन कोटींचे अमली पदार्थ जप्त; पुणे रेल्वे स्थानकातील कारवाई.त्यात सांगली, सातारा, सोलापूर व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ५० टक्के जमीन आहे. संयुक्त जमीन मोजणीसाठी शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी महामंडळाची यंत्रणा तसेच जिल्हाधिकारी स्तरावर सातत्यपूर्ण प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, सर्व यंत्रणेने एकजुटीने हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी समन्वय ठेवावा, असे आवाहन यावेळी महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी केले. या कार्यशाळेत विविध जिल्ह्यातील प्रांताधिकारी, अधीक्षक भूमिअभिलेख तसेच उपअधीक्षक भूमी अभिलेख उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.