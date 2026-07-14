Pune : बैलगाडा शर्यतीवेळी बैलांना आक्षेपार्ह बोलल्यानं वाद, थारनं दुचाकीला उडवलं; दोघे गंभीर जखमी, घटनेचा VIDEO VIRAL

पुण्यात बैलगाडा शर्यतीत झालेल्या वादातून अंगावर थार गाडी घालण्याचा प्रकार घडला आहे. शिरूर तालुक्यातील सणसवाडी इथला व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. बैलगाडा शर्यतीत झालेल्या वादाचा वचपा काढण्यासाठी एका तरुणाने थेट दोघांना चिरडण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे..याप्रकरणी पोलीसात तक्रार देण्यात आली आहे. चेतन हरगुडे यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटलं की, सोलापुरात १० जुलै रोजी शर्यतीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी चेतन हरगुडे यांच्या बैलांबाबत आरोपींनी आक्षेपार्ह विधानं केली होती. यातून दोन गटात वाद झाला. आरोपींनी फोन करत शिवीगाळही केली. याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील अशा शब्दात धमकी देण्यात आली होती..आडवं येईल त्याला संपवणार, मी गांधीवादी नाही; दुहेरी हत्याकांडाचा पश्चाताप नाही, आरोपीची कोर्टात आव्हानाची भाषा.गेल्या आठवड्यात घडलेल्या घटनेचा राग मनात धरून आरोपींनी हल्ल्याचा प्रयत्न केला. चेेतन हरगुडे आणि त्यांचा चुलत भाऊ अथर्व हे सणसवाडीतून दुचाकीने निघाले होते. तेव्हा दबा धरून बसलेल्या आरोपींनी थेट थारने हरगुडेंच्या दुचाकीला धडक दिली. या धडकेनंतर दोन्ही भाऊ हवेत उडाले आणि रस्त्यावर आदळले. यात दोघेही गंभीर जखमी झाले आहेत..जखमी झालेले चेतन हरगुडे आणि अथर्व हरगुडे यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दोघेही गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून पोलिसात संतोष मोडक आणि प्रज्वल मोडक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.