पुणे

घरफोडीतील १६ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत

घरफोडीतील १६ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत
Published on

टुडे एकसाठी
घरफोडीतील १६ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत
अहिल्यानगर, ता. ८ ः सांगवी (ता. श्रीगोंदे) येथे भरदिवसा बंद घर फोडून लाखो रुपयांचे दागिने चोरी करणाऱ्या सराईत गुन्हेगारास स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याच्या ताब्यातून १६ लाख ५९ हजार २६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
सतीश उत्तमराव भोईटे (रा. सांगवी) यांच्या बंद घराचे कुलूप तोडून चोरट्याने घरातील सुमारे पाच लाख ६० हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने चोरले होते. भोईटे यांच्या फिर्यादीवरून श्रीगोंदे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांच्या नेतृत्वाखाली उपनिरीक्षक संदीप मुरकुटे, तसेच अंमलदार फुरकान शेख, रिचर्ड गायकवाड, विशाल तनपुरे, मनोज साखरे, भगवान थोरात, रमिझराजा आतार, सोनल भागवत यांचे विशेष पथक तयार करण्यात आले होते. पथकाने घटनास्थळी पाहणी करून तांत्रिक व गोपनीय माहितीच्या आधारे तपास सुरू केला. तपासादरम्यान हा गुन्हा नितीन दत्तात्रय जाधव (वय ४०, रा. संजयनगर, गेवराई, जि. बीड, हल्ली रा. हनुमाननगर, दौंड रस्ता, अहिल्यानगर) याने केल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी त्यास ताब्यात घेऊन सखोल चौकशी केली असता, त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याने चोरी केलेले काही दागिने स्वतःच्या राहत्या घरात लपवून ठेवले होते, तर काही दागिने सराफ व्यावसायिकाला विकल्याची माहिती दिली. त्यानुसार पोलिसांनी १४८ ग्रॅमचे दागिने हस्तगत केले. नितीन जाधव हा सराईत गुन्हेगार असून, त्याच्याविरोधात बारामती, इंदापूर, यवत, पंढरपूर, तसेच गेवराई पोलिस ठाण्यांमध्ये घरफोडी, चोरी व जबरी चोरीचे अनेक गुन्हे दाखल आहेत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

daylight burglary
million worth jewelry theft
home burglary in Maharashtra
local theft news
burglar caught in action
jewelry heist caught
police arrest burglary suspect
burglary crime details
crime reports in Maharashtra
theft prevention tips
famous jewel thefts
crime in Ahilyanagar
home security tips
theft incidents in Pune
residential burglary news
घरफोडी
दागिने चोरीचे गुन्हे
महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी
पुण्यातील घरफोडी
सणासुदीतील चोरीच्या घटना
संजय नगर गुन्हा
ओळखीत गुन्हेगार
माहितीच्या आधारे तपास
चोरी व जबरी चोरीचे गुन्हे
पोलिसांकडून गुन्ह्याची कबुली
स्थानिक गुन्हे शाखा
दागिने हस्तगत झालेल्या घटना
अटकेत गेला गुन्हेगार