Pune Crime:नारायणगावात भरवस्तीत साडेतीन लाखांच्या ऐवजाची चोरी; भरदिवसा चोरीची घटना, फाेरव्हीलरमधून आले अन्..

-रवींद्र पाटे नारायणगाव : नारायणगाव येथील भरवस्तीतील शिवविहार सोसायटीतील शिवतेज बिल्डिंगमधील बंद सदनिकेच्या लोखंडी व मुख्य दरवाज्याचे कुलूप, कडी कोयंडा तोडून अज्ञात चोरट्यांनी ज्येष्ठ महिलेचे सोन्याचे व चांदीचे दागिने, रोख रक्कम असा सुमारे साडेतीन लाख रुपयांचा ऐवज चोरून नेला आहे.चोरीची घटना आज दुपारी साडेबारा ते एक वाजण्याच्या सुमारास झाली..सुनंदा नारायण दरेकर(वय 65) ही ज्येष्ठ महिला आपल्या मुलीसमवेत नारायणगाव येथील भरवस्तीतील शिवविहार सोसायटीतील शिवतेज बिल्डिंगमध्ये राहतात. आज दुपारी त्या कामानिमित्त बाहेर गेल्या होत्या. दरम्यान पांढऱ्या रंगाच्या ईरटीकागाडी मधून आलेल्या तीन अज्ञात चोरट्यांनी लोखंडी व मुख्य दरवाज्याचे कुलूप, कडी कोयंडा तोडून सदनिकेत प्रवेश केला. .लोखंडी कपाटाचे लॉकर तोडून सोन्याचे(दोन तोळे ) व चांदीचे दागिने, वीस हजार रुपये रोख रक्कम असा सध्याच्या बाजारभावानुसार सुमारे साडेतीन लाख रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. चोरीची घटना अवघ्या पंधरा ते वीस मिनिटात झाली. याबाबतची माहिती वायकर यांनी नारायणगाव पोलीस ठाण्याला दिली. त्या नंतर नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण सपांगे तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे त्यांनी चोरट्यांचा तपास सुरू केला आहे..कोल्हेमळा परिसरात चोरीच्या घटना वाढल्या: नारायणगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील कोल्हेमळा परिसरात अनेक गृहनिर्माण सोसायटी झाल्या आहेत. मात्र सुरक्षा रक्षकाची वाणवा आहे. या भागात बंद सदनिकांत वारंवार चोऱ्या होत आहेत.4 डिसेंबर 2025 कोल्हे मळा येथील सुविधा रेसिडेन्सी व समृद्धी रेसिडेन्सी या गृहनिर्माण सोसायटी मधील सहा सदनिकांचा दरवाजा व सेफ्टी लोखंडी दरवाजाचे कडी कोंयडा व लॉक तोडून, आज्ञात चोरट्यांनी सुमारे दहा तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने, 80 हजार रुपयांची रोख रक्कम चोरून गेली होती. या चोरीचा तपास अद्याप लागलेला नाही.