पुणे

Pregnant Woman Safe Delivery: बसचालकासह डॉक्टर ठरले देवदूत! कुरकुंभमध्ये गर्भवतीची सुखरूप प्रसूती; बसचालकाचे प्रसंगावधान अन् काय घडलं..

Bus Driver And Doctors Help Pregnant Woman Deliver Safely: कुरकुंभजवळ बसप्रवासात अचानक प्रसूतीकळा; चालकाने प्रसंगावधान राखत बस थेट प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेल्याने आई-बाळ सुरक्षित
Timely Action By Bus Driver And Kurkumbh Doctors Helps Pregnant Woman Deliver Safely During Midnight Bus Journey

Timely Action By Bus Driver And Kurkumbh Doctors Helps Pregnant Woman Deliver Safely During Midnight Bus Journey

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सकाळ वृत्तसेवा
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कुरकुंभ : पुण्याहून कर्नाटककडे बसने प्रवास करणाऱ्या एका गर्भवतीला मध्यरात्री अचानक तीव्र प्रसूती कळा सुरू झाल्या. अशा बिकट परिस्थितीत बसचालकाने प्रसंगावधान राखत बस कुरकुंभ (ता. दौंड) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे वळवली.

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