Pregnant Woman Safe Delivery: बसचालकासह डॉक्टर ठरले देवदूत! कुरकुंभमध्ये गर्भवतीची सुखरूप प्रसूती; बसचालकाचे प्रसंगावधान अन् काय घडलं..

कुरकुंभ : पुण्याहून कर्नाटककडे बसने प्रवास करणाऱ्या एका गर्भवतीला मध्यरात्री अचानक तीव्र प्रसूती कळा सुरू झाल्या. अशा बिकट परिस्थितीत बसचालकाने प्रसंगावधान राखत बस कुरकुंभ (ता. दौंड) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे वळवली. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.संबंधित महिला आरोग्य केंद्रात दाखल झाल्यावर येथील डॉक्टरांनी तत्काळ उपचार करत महिलेची सुखरूप प्रसूती केली. आई आणि नवजात बाळ दोघेही पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. मोनिका सतीश दुर्गाळे (वय २५, मूळ रा. भालकी, जि. बिदर, कर्नाटक, सध्या रा. पुणे) या शुक्रवारी (ता. ७) पहाटे एकच्या सुमारास कुटुंबासोबत बसने मूळ गावी जात होत्या. .बस कुरकुंभ गावाजवळ आली असता त्यांना अचानक कळा सुरू झाल्या. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून चालकाने बस थेट कुरकुंभ येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेली. त्यावेळी कर्तव्यावर असलेले वैद्यकीय अधिकारी डॉ. तुकाराम बनसोडे आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता तातडीने उपचार सुरू केले..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.काही वेळातच महिलेची सुरक्षित प्रसूती झाली. आरोग्य केंद्राच्या या वेळेवर मिळालेल्या मदतीमुळे मोठा धोका टळला. बाळाचा जन्म होताच कुटुंबीयांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आणि आरोग्य केंद्रातील संपूर्ण टीमचे आभार मानले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.