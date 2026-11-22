Tamhini Ghat Fortuner Accident : ताम्हिणी घाटात तब्बल १२०० फूट खोल दरीत फॉर्च्युनर कार कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत बेपत्ता असलेले उद्योजक श्रीनिवास बेंडखळे यांचा मृत्यू झाला. त्यांचा मृतदेह दरीतून बाहेर काढण्यात सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्था (SVRSS) च्या बचाव पथकाला यश आले. अत्यंत दुर्गम आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत आधुनिक बचाव साहित्याच्या साहाय्याने ही मोहीम राबविण्यात आली..माणगाव तालुक्यातील गोरेगाव विभागातील उद्योजक श्रीनिवास बेंडखळे बेपत्ता असल्याची माहिती माणगाव पोलिसांना मिळाली होती. त्यांच्या मोबाईलचे शेवटचे ठिकाण ताम्हिणी घाट परिसरात आढळून आल्याने पोलिसांकडून शोधमोहीम सुरू करण्यात आली. या शोधादरम्यान घाटातील सुमारे १२०० फूट खोल दरीत त्यांची फॉर्च्युनर कार आढळून आली..दरीची प्रचंड खोली, दुर्गम भूभाग आणि प्रतिकूल परिस्थितीमुळे बचावकार्य मोठे आव्हान ठरले. अशा परिस्थितीत SVRSS च्या रेस्क्यू टीमने आधुनिक उपकरणांच्या मदतीने अथक प्रयत्न करत दरीत उतरून बेंडखळे यांचा मृतदेह बाहेर काढला..पौड पोलिस ठाण्याचे अधिकारी महेश पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही बचावमोहीम राबविण्यात आली. या दुर्घटनेमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे..Pune Accident News : भाजीमंडईसमोर भरधाव दुचाकीने वृद्ध महिलेला उडवले, १६ वर्षीय मुलाविरोधात लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल.पौड पोलिस ठाण्याचे अधिकारी महेश पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही बचावमोहीम राबविण्यात आली. या दुर्घटनेमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.