Pune News : पुण्यात कॅबचालकांसाठी 'अभय' योजना सुरू; प्रवांशांकडून वाढीव शुल्क आकारणाऱ्यांवर कारवाई नाहीच

Cab Overcharging : पावसाचा गैरफायदा घेऊन पुण्यात कॅब चालकांकडून वाढीव शुल्क आकारले जात असून, मुंबईत झालेल्या कारवाईनंतरही पुण्यात अजूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाचा गैरफायदा घेत कॅबचालकांकडून वाढीव शुल्क आकारणी करण्यात आली. या चालकांवर परिवहन मंत्र्यांच्या आदेशानंतर मुंबईत कारवाई झाली. मात्र, या संबंधी कोणतेच आदेश पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागाला प्राप्त न झाल्याने पुण्यात एकही कारवाई झाली नाही.

