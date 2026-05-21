Pune Crime: 'कॅफे ३६०'त पार्टीशन अन् पडदे लावून तरुण-तरुणींची 'सोय'; पुण्यातील कारवाईने खळबळ

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर: आंबेगाव तालुक्यातील मंचर शहरातील 'कॅफे ३६०'वर मंचर पोलिसांनी धडक कारवाई करत कॅफे चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. कॅफेमध्ये अवैध पद्धतीने पार्टिशन करून पडदे लावण्यात आल्याने तसेच शाळा व महाविद्यालयीन युवक-युवतींना असभ्य वर्तनास मुभा दिल्याचा आरोप झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली..मंचर पोलीस ठाण्यातील पोलीस शिपाई योगेश परशुराम रोडे यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार सिद्धेश रामदास चव्हाण (वय २२, रा. अवसरी बुद्रुक, ता. आंबेगाव) याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ मधील कलम २९६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी (ता.२०) दुपारी मंचर शहर हद्दीतील 'कॅफे ३६०' येथे तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. तपासणीदरम्यान कॅफेमध्ये अवैधरित्या पार्टिशन करून त्यावर पडदे लावण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय बैठक व्यवस्थेत बदल करून शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना असभ्य व अश्लील वर्तन करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण केल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे..अलिकडच्या काळात शहर आणि ग्रामीण भागात कॅफे संस्कृती वाढत असून अनेक ठिकाणी तरुण-तरुणींची मोठी वर्दळ असते. अशा पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे येत असल्याचे सांगितले जाते. त्यानुसार पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे..या प्रकरणी पोलीस हवालदार तानाजी हगवणे यांनी गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास पोलीस हवालदार विनोद जांभळे करीत आहेत. या कारवाईमुळे शहरातील इतर कॅफे चालकांमध्येही खळबळ उडाली आहे.