Car Accident : पाबे घाट चढताना पावसामुळे कार घसरून दीडशे फूट दरीत कोसळली; तीन जण किरकोळ जखमी, सुदैवाने मोठी जीवित हानी टळली

वेल्हे, (पुणे) - पाबे (ता. राजगड) घाट चढत असताना पडत असलेल्या पावसामुळे मोटार घसरल्याने सुमारे दीडशे फूट खोल दरीत कोसळुन तीन जण किरकोळ जखमी झाल्याची घटना शनिवार (ता. 31) रोजी सकाळी नऊच्या सुमारास घडली असल्याची माहिती वेल्हे पोलिसांनी आहे..याबाबत वेल्हे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मारुती सुझुकी कंपनीची स्विफ्ट डिझायर गाडी क्रमांक:- MH-03-BS- 9740 या गाडीमधून मोनस अरविंदभाई चभाडिया, सध्या राहणार हडपसर, पुणे हे त्यांचे मित्र उमेश कैलास बागडे व मैत्रीण रितिका सिंग हे तोरणा किल्ल्याच्या वाटेवर असणाऱ्या पाबे घाट चढत असताना पावसामुळे कार घसरून सुमारे दीडशे फूट दरीत कोसळली मात्र सुदैवाने झाडाला अडकल्याने ते बचावले..या अपघातात कोणालाही गंभीर दुखापत झाली नाही दरम्यान मागून येणाऱ्या काही पर्यटकांनी दाखवलेल्या तत्परतेमुळे कारमधील प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. तर दरम्यान घटनेची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन टीमचे सदस्य तानाजी भोसले, संदीप सोळसकर, दिलीप तळेकर यांना कळताच ते घटनास्थळी दाखल झाले व मदत कार्य करत तिघांना पुढील उपचारासाठी वेल्हे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक उपचार केल्यानंतर त्यांना पुणे शहराकडे पाठवण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.