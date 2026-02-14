Pune News : राज्यातील चार जिल्ह्यांमध्ये हृदयविकार उपचार केंद्रांची उभारणी; १०० कोटींचा निधी मंजूर

पुणे : राज्यात पुण्यासह जालना, गडचिरोली व कोल्हापूर या चार जिल्ह्यांमध्ये हृदय तपासणी व उपचार कक्ष (कार्डियाक कॅथलॅब) उभारणीस सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर केला आहे. पुण्यात ही ‘कॅथलॅब’ औंध जिल्हा रुग्णालयात कार्यान्वित होईल. हा प्रकल्प हृदयविकार असलेल्या रुग्णांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. .प्रकल्पात ॲंजिओग्राफी, ॲंजिओप्लास्टी हे उपचार मोफत होतील. त्याचबरोबर हृदयाची झडप (व्हॉल्व) व हृदयाचे ठोके नियमित राखण्यासाठी हृदयात बसवले जाणारे ‘पेसमेकर’ हे उपकरण बसवता येईल. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी ‘ईपीसी’ पद्धतीने करण्यात येणार असून यामध्ये कॅथलॅब उभारणीसाठी आवश्यक असलेली संरचनात्मक रचना, यांत्रिकी, विद्युत, प्लंबिंग आराखडे, अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी, उभारणी, चाचणी, साठवण, वितरण तसेच पुरवठा साखळी व्यवस्थापन या सर्व बाबींचा समावेश राहील. आतापर्यंत हृदयविकाराच्या गंभीर रुग्णांना अँजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टीसारख्या तपासण्या व उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयात जावे लागत होते. त्यामुळे रुग्णांच्या उपचारात विलंब होण्याबरोबरच आर्थिक भार आणि मानसिक तणावही वाढत होता. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ‘कार्डियाक कॅथलॅब’ उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे..Jan Arogya Yojana : राज्यातील उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातही महात्मा फुले योजना; आता बाह्यरुग्ण विभागातील उपचारही मिळतील मोफत .अत्यल्प खर्चात उच्च दर्जाचे उपचारया प्रकल्पाची अंमलबजावणी जिल्हा शल्यचिकित्सक, आरोग्य सेवा संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या समन्वयाने होणार आहे. यामुळे हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमधील अडथळे तातडीने शोधणे व त्यावर त्वरित उपचार करणे शक्य होणार असून, हृदयविकाराच्या रुग्णांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ‘गोल्डन अवर’मध्ये उपचार उपलब्ध झाल्याने अनेकांचे प्राण वाचण्यास मदत होइल. शासकीय रुग्णालयात ही सुविधा सुरू झाल्यानंतर जिल्हा रुग्णालयातील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम व आधुनिक होणार असून, सामान्य व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना अत्यल्प खर्चात उच्च दर्जाचे हृदयविकार उपचार मिळणार आहेत..राज्यात हृदयविकार व रक्तवाहिन्यांशी संबंधित आजारांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. या रुग्णांना वेळेवर निदान व उपचार मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी ही कॅथलॅब उपयुक्त ठरणार आहे. औंध जिल्हा रुग्णालयात ही कॅथलॅब कार्यान्वित होणार आहे.- डॉ. नागनाथ यम्पल्ले, जिल्हा शल्यचिकित्सक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.