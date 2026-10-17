Rapido Crime : बेकायदा प्रवासी वाहतूकप्रकरणी ‘रॅपिडो’वर गुन्हा दाखल

पुणे - बेकायदा प्रवासी वाहतूक केल्याप्रकरणी रोपेन ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि. (रॅपिडो) कंपनीवर विश्रांतवाडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची (आरटीए) परवानगी नसतानाही ‘बाईक टॅक्सी’द्वारे प्रवासी वाहतूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (आरटीओ) मोटार वाहन निरीक्षक प्रसाद सुरवसे यांनी विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार ‘रॅपिडो’ कंपनीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, मोटार वाहन कायदा तसेच माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरटीएने पेट्रोल इंजिन असलेल्या दुचाकींचा प्रवासी वाहतुकीसाठी वापर करण्यास परवानगी दिलेली नाही. असे असतानाही ‘रॅपिडो’ कंपनीने प्रवासी वाहतुकीसाठी ॲप विकसित केले. या ॲपद्वारे ऑनलाइन नोंदणी करून प्रवासी वाहतूक केली जात असल्याचे आरटीओच्या निदर्शनास आले. यानंतर आरटीओच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली. परवानगी नसताना प्रवासी वाहतूक करून शासनाची फसवणूक केल्याचे सुरवसे यांनी दिलेल्या फिर्यादीत नमूद आहे. पोलिस उपनिरीक्षक राऊत या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.