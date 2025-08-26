पुणे

Junnar News : शिक्षक भरतीच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या बहीण भावाविरुद्ध गुन्हा दाखल

शाळेची प्रसार माध्यमांद्वारे बदनामी केल्या प्रकरणी जुन्नर पोलिसांनी बहीण-भावाच्या विरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल.
जुन्नर - शाळेतील शिक्षक भरतीच्या वेळी सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला. तसेच शाळेची प्रसार माध्यमांद्वारे बदनामी केल्या प्रकरणी जुन्नर पोलिसांनी बहीण-भावाच्या विरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक किरण अवचर यांनी दिली.

