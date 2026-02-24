हनुमंत पवार मारहाण प्रकरणी तुषार दामगुडेंसह तिघांवर गुन्हा दाखल, पिस्तुल जप्त करून घरी सोडलं; अटक का नाही? कारण समोर

काँग्रेस प्रवक्ते हनुमंत पवार यांना पुण्यात एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यालयाबाहेर मारहाण करण्यात आल्याचा प्रकार सोमवारी सायंकाळी घडला होता. हिंदुत्त्ववादी कार्यकर्ते तुषार दामगुडेसह त्यांच्या साथीदारांनी अचानक हनुमंत पवार यांना मारहाण केली. मित्रमंडळ चौकात घडलेल्या या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तिघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. तुषार दामगुडे यांच्याकडून मला जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप हनुमंत पवार यांनी केलाय..तुषार दामगुडे याचं पिस्तुल पोलिसांनी जप्त केलं असून त्या पिस्तुलाचा परवानासुद्धा ताब्यात घेतला आहे. त्यांना रात्री गुन्हा दाखल केल्यानंतर नोटीस देऊन सोडलं. दंगलीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यात ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असल्यानं त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही. त्यांना थेट न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे..भाजपची महाराष्ट्र कार्यकारिणी जाहीर, नवनाथ बन यांना बढती, तर कृष्णराज महाडिकांना मोठी जबाबदारी; वाचा संपूर्ण यादी.पुणे पोलिसांनी हिंदुत्त्ववादी कार्यकर्ता तुषार दामगुडेसह तिघांवर हनुमंत पवार यांना मारहाण प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. तसंच तुषार दामगुडेकडे असणारी पिस्तुल पोलिसांनी जप्त केली आहे. गुन्हा दाखल केल्यानंतर तुषार दामगुडे आणि इतरांना पोलिसांनी नोटीस देत सोडून दिल्याची माहिती समोर आलीय. काँग्रेस प्रवक्ते हनुमंत पवार यांनी आरोप केला की, दामगुडे यांनी पिस्तुल दाखवत धमकी दिली. माझ्यावर हल्ला करायला ते आधीपासूनच तिथं थांबले होते असाही आरोप करण्यात आला आहे..हनुमंत पवार आणि तुषार दामगुडे एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमासाठी पुण्यात आले होते. कार्यक्रमानंतर कार्यालयाबाहेर हनुमंत पवार फोनवर बोलत होते. तेव्हा तुषार दामगुडे आणि त्यांचे साथीदार बोलत उभा होते. त्यांनी हनुमंत पवार यांना बोलावून त्यांच्याशी वाद घातला. याच वादातून तुषार दामगुडे यांच्यासह साथीदारांनी हनुमंत पवार यांना मारहाण केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.