पुणे

Uruli Kanchan Crime : विवाहित महिलेला 'तुमचे पार्सल आले आहे' असा बनाव रचून फोन करायचा, तिच्याशी अश्लील बोलून एकांतात भेटण्याची मागणी करणाऱ्या नराधमाविरुद्ध गुन्हा दाखल

विवाहित महिलेला 'तुमचे पार्सल आले आहे' असा बनाव रचून फोन करायचा, तिच्याशी अश्लील बोलून एकांतात भेटण्याची मागणी करायचा.
crime

crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- सुनील जगताप

उरुळी कांचन - विवाहित महिलेला 'तुमचे पार्सल आले आहे' असा बनाव रचून फोन करायचा, तिच्याशी अश्लील बोलून एकांतात भेटण्याची मागणी करायची आणि नकार दिल्यावर तिचे व स्वतःचे अश्लील फोटो एडिट करून तिच्याच बहिणीच्या मोबाईलवर पाठवून संसार उद्धवस्त करण्याची धमकी देणाऱ्या नराधमाचा बुरखा फाटला आहे.

Loading content, please wait...
crime
Men
uruli kanchan
Married Women
Marathi News Esakal
www.esakal.com