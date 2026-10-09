MPSC Student Agitation : परवानगी रद्द केल्यानंतरही आंदोलन; ‘एमपीएससी’ आंदोलक विद्यार्थ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल

पुणे - आंदोलनाची परवानगी रद्द केल्याची माहिती दिल्यानंतरही नवी पेठेतील लालबहाद्दुर शास्त्री रस्त्यावर बेकायदा आंदोलन केल्या प्रकरणी १५ आंदोलक विद्यार्थ्यांविरुद्ध विश्रामबाग पोलिसांनी शुक्रवारी विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला. पोलिस आयुक्तांच्या जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन करून प्रक्षोभक भाषणे केल्याचा तसेच आंदोलनामुळे शास्त्री रस्ता परिसरातील वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली..तसेच सार्वजनिक शांतता, कायदा आणि सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण झाल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे एस. एम. जोशी पुलावर आंदोलन केल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल नसून तो शास्त्री रस्त्यावर २ ऑक्टोबरला केलेल्या आंदोलनाच्या संदर्भात आहे.या प्रकरणी प्रमोद पाटील, अक्षय कांबळे, अनिकेत देशमाने, प्रवीण पाटील, ऋषीकेश गांगुर्डे, प्रियांका चौधरी, नितीन गिते, सोमनाथ चव्हाण, ओंकार पाटील, गजानन शेळके, अजित काकडे, सिद्धार्थ पंचांगे, संकेत कणसे, सिद्धार्थ जांभुळकर व साहेबराव क्षीरसागर या १५ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत पोलिस हवालदार समीर पवार यांनी फिर्याद दिली आहे..विश्रामबाग पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ‘एमपीएससी’ विद्यार्थी प्रतिनिधींनी २५ सप्टेंबरला आंदोलन करण्यासाठी पोलिसांकडे निवेदन दिले. त्यामध्ये त्यांनी २ ऑक्टोबरला लोकमान्य टिळक चौक (अलका टॉकीज), अहिल्या अभ्यासिका (शास्त्री रस्ता) आणि नवी पेठेतील गांजवे चौक परिसरातील एस. एम. जोशी पूल परिसरात आंदोलन करण्याची परवानगी मागितली होती. त्यापैकी चर्चेअंती त्यांना एस. एम. जोशी पूल परिसरात आंदोलन करण्याची परवानगी अटी-शर्तींच्या अधीन राहून दिली होती..दरम्यान, ३० सप्टेंबरला मुख्यमंत्री आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर २ ऑक्टोबरचे नियोजित आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याचे पत्र पोलिसांना त्यांनी दिले. तसेच पोलिसांनीही आंदोलनासाठी दिलेली परवानगी रद्द केल्याची माहिती विद्यार्थी प्रतिनिधींना दिली होती.मात्र, १ ऑक्टोबरला दुपारी चारच्या सुमारास नवी पेठेतील शास्त्री रस्त्यावर इंदूलाल काॅम्प्लेक्ससमोर विद्यार्थी प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने जमले व परवानगी नसताना त्यांनी आंदोलन सुरू केले. वाहने अडविण्यात आली. त्यामुळे वाहतूक कोंडी झाल्याचे व जनजीवन विस्कळित झाल्याचे पोलिसांनी फिर्यादीत म्हटले आहे. या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता, तसेच महाराष्ट्र पोलिस अधिनियमातील तरतुदींनुसार गुन्हे दाखल असून पुढील तपास पोलिस निरीक्षक विकास भिंगारदिवे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.