पुणे

Pune News : खताचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर गुन्‍हे दाखल; १०७ परवाने निलंबित; ७ गुन्हे दाखल, कृषी विभागाची कारवाई

खतांचा काळाबाजार व साठेबाजी करणाऱ्यांवर कृषी विभागाकडून कारवाई केली जात आहे.
rain on fertilizer black market

rain on fertilizer black market

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - खतांचा काळाबाजार व साठेबाजी करणाऱ्यांवर कृषी विभागाकडून कारवाई केली जात आहे. कृषी विभागाने एप्रिल २०२६ पर्यंत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करत १०७ खत विक्री करणाऱ्यांचे परवाने निलंबित केले असून ६ खत विक्री परवाने रद्द, तर ७ केंद्रावर गुन्हे दाखल केले आहेत.

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