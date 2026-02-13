पुणे

Pune News : ‘स्वीकृत’व्हायचंय, मग मोजा लाखो रुपये; एजंटांचा सुळसुळाट

महापालिका आणि नगरपालिकांच्या नुकत्याच निवडणूका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये इच्छुकांची संख्या मोठी होती.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - महापालिका असो की नगरपालिका... तुम्हाला नामनिर्देशित सदस्य (स्वीकृत सदस्य) व्हायचे असेल... तर धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात नोंदणीकृत असलेल्या कोणत्याही अशासकीय संस्थेचा किमान पाच वर्षांचा अनुभव आहे, अशी मान्यता असलेले पत्र मिळविण्यासाठी इच्छुकांना सध्या लाखो रुपये मोजावे लागत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

