Pune News : ‘स्वीकृत’व्हायचंय, मग मोजा लाखो रुपये; एजंटांचा सुळसुळाट

पुणे - महापालिका असो की नगरपालिका... तुम्हाला नामनिर्देशित सदस्य (स्वीकृत सदस्य) व्हायचे असेल... तर धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात नोंदणीकृत असलेल्या कोणत्याही अशासकीय संस्थेचा किमान पाच वर्षांचा अनुभव आहे, अशी मान्यता असलेले पत्र मिळविण्यासाठी इच्छुकांना सध्या लाखो रुपये मोजावे लागत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे..महापालिका आणि नगरपालिकांच्या नुकत्याच निवडणूका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये इच्छुकांची संख्या मोठी होती. त्यामुळे बंडखोरीचा फटका अधिकृत उमेदवाराला बसू नये, म्हणून सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी अनेकांना स्वीकृत सदस्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. निकालानंतर अशा इच्छुकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या असून सध्या त्यांची पळापळ सुरू झाली आहे..सध्या धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात मान्यता पत्र घेण्यासाठी सध्या मोठ्या प्रमाणावर इच्छुकांची गर्दी उसळली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सातशे ते आठशेहून इच्छुकांची संख्या असल्याचे सांगितले जात आहे. इच्छुकांमध्ये अनेक जण हे कोणत्याही सामाजिक संघटनेचे पदाधिकारी नाहीत. परंतु काही संस्था चालक देखील अशा इच्छुकांना सभासद करून घेण्यासाठी लाखो रुपये मागत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत..संस्थेचा सभासद दाखविण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात ‘चेंज रिपोर्ट’ तयार करून दाखल करून घेण्यासाठी पळापळ सुरू आहे. परिणामी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात होत असलेल्या गर्दीचा फायदा काही एजंट घेत आहेत. चेंज रिपोर्ट करून देण्यास आणि मान्यता मिळवून देण्यासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंतचा ‘रेट’ फुटला असल्याचे स्वीकृत सदस्यपदासाठी इच्छुक असलेल्या एका नेत्याने सांगितले..पैसे मोजले, तर दोन दिवसांत मान्यतेचे पत्र मिळते, अन्यथा त्रुटी काढल्या जातात. यामध्ये आयुक्त कार्यालयातील काही कर्मचारीही सहभागी असावेत, अशी शंकाही काही इच्छुकांनी बोलून दाखविली. यासंदर्भात सह धर्मादाय आयुक्त रजनी क्षीरसागर यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्या म्हणाल्या, ‘याबाबत माझ्याकडे अशी कोणतीही तक्रार आलेली नाही.’.असा आहे पात्रता निकषजानेवारीतच स्वीकृत सदस्य नेमण्यासाठीची कार्यपद्धती आणि त्यांची पात्रता राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने निश्चित करून दिली आहे. त्यानुसार ‘महापालिका अथवा नगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या आणि समाजकल्याण कार्यात गुंतलेल्या मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त संस्था नियम १९५० खाली नोंदणीकृत समाजाधिष्ठित अशासकीय संघटनेचा पदाधिकारी म्हणून पाच वर्षांचा अनुभव गरजेचा असून, अशा व्यक्तीस धर्मादाय आयुक्तांचे मान्यता पत्र आवश्यक असेल,’ असे म्हटले आहे..मार्गदर्शनासाठी अधिकारी नेमण्याची मागणीस्वीकृत सदस्य होण्यासाठी इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे कशा पद्धतीने अर्ज करावा, त्यासाठी काय कागदपत्रे लागतात, यासाठी कोण पात्र होऊ शकते, यांची माहिती देणारी पुरेशी यंत्रणा नाही. त्यामुळे महापालिका किंवा नगरपालिका प्रशासनाने स्वत:च्या स्तरावर एखादा अधिकारी नेमावा. त्यांच्या माध्यमातून इच्छुकांना कायदेशीर मार्गदर्शन करावे, जेणेकरून हा जो बाजार सुरू आहे, त्यास आळा बसेल, अशी मागणी काही इच्छुकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.