Pune Theft : मार्केटयार्डात डोळ्यात स्प्रे मारून ३० लाखांची रोकड लुटली

पुणे - मार्केटयार्ड परिसरातील शिवनेरी रस्त्यावर दुचाकीवरून जाणाऱ्या दोघांच्या डोळ्यात स्प्रे मारून ३० लाख रुपयांची रोकड लुटल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. .या प्रकरणी श्रवण शंकरलालजी देवासी (वय २२, रा. मार्केटयार्ड) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार मार्केटयार्ड पोलिस ठाण्यात २८ ऑक्टोबर रोजी पाच अनोळखी तरुणांवर दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी श्रवण देवासी आणि त्यांचे सहकारी गणपत देवासी हे दोघे सात ऑक्टोबर रोजी दुपारी सव्वाएकच्या सुमारास दुचाकीवरून व्यवसायाची ३० लाख रुपयांची रोकड बॅगमध्ये घेऊन जात होते. शिवनेरी रस्त्यावरील बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि पूजा मेडिकलसमोर पाठीमागून आलेल्या दुचाकीवरील दोन तरुणांनी त्यांची दुचाकी फिर्यादींच्या वाहनाला आडवी लावली..आरोपींनी दोघांच्याही चेहऱ्यावर स्प्रे मारल्याने त्यांची नजर धूसर झाली. त्याच वेळी दुसऱ्या दुचाकीवरून आलेल्या तिघांनी फिर्यादींच्या वाहनावरील रोकड असलेली बॅग हिसकावून घेतली. त्यानंतर पाचही दरोडेखोर सिटी प्राईड चौकातून कात्रजच्या दिशेने पसार झाले. आरोपी सुमारे १८ ते २१ वर्ष वयोगटातील आहेत. पुढील तपास सहाय्यक निरीक्षक बसवराज माळी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.