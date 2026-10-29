पुणे

Pune Theft : मार्केटयार्डात डोळ्यात स्प्रे मारून ३० लाखांची रोकड लुटली

दुचाकीवरून जाणाऱ्या दोघांच्या डोळ्यात स्प्रे मारून ३० लाख रुपयांची रोकड लुटल्याची धक्कादायक घटना आली उघडकीस.
Cash Worth Rupees 30 Lakh Stolen at Market Yard After Spraying Eyes of Victim

Cash Worth Rupees 30 Lakh Stolen at Market Yard After Spraying Eyes of Victim

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - मार्केटयार्ड परिसरातील शिवनेरी रस्त्यावर दुचाकीवरून जाणाऱ्या दोघांच्या डोळ्यात स्प्रे मारून ३० लाख रुपयांची रोकड लुटल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे.

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