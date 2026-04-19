Pune Crime News: चित्रपटात काम देण्याचे आमिष; प्रेमसंबंधातून तरुणीची फसवणूक, आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हॉट्सॲपवर प्रसारित

पुणे : चित्रपटात काम देण्याचे आमिष दाखवून एका २४ वर्षीय तरुणीसमवेत प्रेमसंबंध प्रस्थापित करून तिची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. आरोपीने काम तर दिलेच नाही, उलट तरुणीचे आक्षेपार्ह छायाचित्रे आणि व्हिडिओ समाजमाध्यमात प्रसारित करून तिची बदनामी केली. .याप्रकरणी २४ वर्षीय पीडित तरुणीने १८ एप्रिल रोजी नऱ्हे पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यावरून अभिजित गाडे (वय २७, रा. थेरगाव) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रकार ऑक्टोबर २०२४ ते १७ एप्रिल २०२६ या कालावधीत घडला. आरोपी अभिजित याने पीडित तरुणीला लवकरच तुला चित्रपटात काम देणार आहे, असे आमिष दाखवले. त्याने तरुणीसोबत प्रेमसंबंध निर्माण करून सहमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले..मात्र, बरेच महिने उलटूनही आरोपीने तिला चित्रपटात काम न देता तिची फसवणूक केली. तसेच, आरोपीने तरुणीचे आक्षेपार्ह अवस्थेतील छायाचित्रे आणि व्हिडिओ काढले होते. ती छायाचित्रे आणि व्हिडिओ त्याने व्हॉट्सॲपद्वारे प्रसारित करून तरुणीची बदनामी केली. या प्रकारानंतर तरुणीने पोलिसांत धाव घेतली. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक आसाराम शेटे करत आहेत.