खळद : गेल्या दोन महिन्यांपासून दुधाच्या दरात टप्प्याटप्प्याने वाढ होऊनही त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळत नाही. पशुखाद्याच्या दरात सातत्याने होणाऱ्या प्रचंड वाढीमुळे वाढीव उत्पन्न थेट कंपन्यांच्या खिशात जात आहे. यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून, शासनाने यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...दुधाच्या दरात गेल्या दोन महिन्यांत दोन ते तीन रुपयांची वाढ झाली, पण त्याच वेळी पशुखाद्य कंपन्यांनी प्रत्येक १५-२० दिवसांनी पोत्यामागे ८० ते १२० रुपयांची दरवाढ केली आहे. जानेवारीपासून आतापर्यंत पशुखाद्याचे दर प्रति पोते सुमारे ४०० रुपयांनी वाढले असून, यातील २८० रुपयांची वाढ केवळ गेल्या दोन महिन्यांतील आहे. दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे आधीच चारा विकत घेण्याची वेळ आलेल्या शेतकऱ्यांसमोर पशुधनाला जगवण्याचे आव्हान आहे..त्यातच पशुखाद्याच्या वाढत्या दरांमुळे दुग्ध व्यवसाय तोट्यात जात असल्याचे चित्र आहे. दूध विक्रीतून मिळणारे वाढीव पैसे थेट पशुखाद्य खरेदीवर खर्च होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच शिल्लक राहत नाही. वाढत्या खर्चामुळे दुग्ध व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या परवडेनासा झाला आहे. दूध उत्पादनाचा खर्च आणि मिळणारा दर यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने शेतकरी दुहेरी आर्थिक संकटात सापडला आहे..कंपन्यांकडे विचारणा केली असता कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याचे कारण दिले जाते. मात्र, कच्च्या मालात नेमकी किती वाढ झाली आणि त्या तुलनेत पशुखाद्याची दरवाढ योग्य आहे का, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. कंपन्यांकडून मनमानी पद्धतीने दरवाढ केली जात आहे का?- तुषार इंगळे, पशुखाद्य विक्रेते, वाळुंज (ता. पुरंदर).Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.शासनाने हस्तक्षेप करावापशुखाद्य दरवाढीवर शासनाने नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. कंपन्यांच्या कच्च्या मालाच्या किमतींची पारदर्शक तपासणी करून दरवाढीचे नियमन करावे, तसेच शासन, दुग्धविकास विभाग आणि लोकप्रतिनिधींनी तातडीने लक्ष घालून दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा पंढरीनाथ इंगळे, आकाश चौरे, संभाजी कामथे, निखिल गायकवाड, प्रकाश म्हेत्रे, सोपान इंगळे या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.